共創5G物聯網垂直應用實證成果會圓滿落幕 引領5G專網環境與新創AI智慧導覽新未來

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為響應政府推動企業新創啟動產業創新與轉型，昨(26)日經由經濟部中小及新創企業署協助下，愛吠的狗娛樂、中華電信與工研院假臺北流行音樂中心隆重舉辦「共創5G物聯網垂直應用實證成果會」活動，新創團隊將其應用導入5G實證場域的具體實踐，加速新創應用的孵化，為國內5G聯網創新應用帶來無限可能。

經濟部中小及新創企業署副署長吳佳穎表示，中小及新創企業署改制後則要致力推動臺灣新創產業發展，新創很有想法很靈活，但需要有好的試驗場域及大企業的牽成，才能加速新創成長茁壯，此案就是一個最好典範，感謝中華電信建置5G環境及臺北流行音樂中心的合作，提供新創驗證應用推動商業模式，希望未來還能看到更多新創應用合作在各個場域發光發熱。

愛吠的狗娛樂營運長江宥蓁指出，整合中華電信5G環境與運用團隊開發的AI技術，除了為文化館參訪民眾帶來有趣互動數位體驗外，亦能藉由人流辨識科技依照民眾性別以及年齡層提供推播廣告訊息，提供智慧場域未來數位商業運作的成功模型。未來將陸續採用AI服務技術拓展至更多應用場域，包括教育、醫療服務單位以及零售與製造產業等，透過AI智慧機器人協助讓人力彈性調度，釋放更多時間與資源從事更高附加價值的工作。

臺北流行音樂中心文化館執行長梁序倫表示，致力為大眾提供豐富的音樂與文化體驗，持續以更貼近每個人的經驗與生活目標前進。中華電信5G環境數位科技合作對文化館而言是一個嶄新的嘗試，也代表智能服務是未來趨勢，互動式技術讓大家更自在在文化館探索音樂新知，歡迎您前來體驗AI人工智慧的新服務。

中華電信台北營運處總經理蘇振乾強調，成為新創團隊應用研發的強力合作夥伴，運用豐富技術與商業經驗，提供卓越5G專網開發環境，共同驗證服務創新性及穩定性，讓AI應用服務在企業運營領域落地實證，提升5G垂直整合創新解決方案，提升國際能見度和競爭力。

中華電信與眾多新創團隊攜手合作，致力共同打造多樣5G聯網企業應用解決方案。在大型展演中心規畫5G營運服務情境，包括運用大廳與售票處等導覽空間，布署5G專網訊號服務，同時導入新創AI ChatGPT互動機器人以接待參訪賓客。此外，更與展演中心深度合作，提供可高度客製化的專屬互動服務，並透過新穎智慧導覽應用，有效提升展演中心的知名度與聲量。