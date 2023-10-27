2023台灣燈會主燈還在！ 北市議會下通牒這天後移除

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台灣燈會主燈「玉兔壯彩」至今仍流浪在捷運北投機廠，台北市議會教育委員會27日展開質詢時，藍綠議員對於主燈找不到安置處為之詬病，要求北市觀傳局應提出解決方案，同時也直指北市觀傳局行政效率不彰；台北市觀傳局長王秋冬表示，若是11月10日前仍無機關單位願意典藏，就會開始拆除。

民進黨議員林延鳳提案指出，「2023年台灣燈會在台北」的主燈目前被「大卸八塊」暫置在捷運北投機廠，今年7月北市觀傳局一度表態要放在南港瓶蓋工廠，但最後因重量以及體積大小無疾而終，主燈的何去何從北市觀傳局應向議會做出交代與說明。

王秋冬表示，主燈的安置問題相當棘手，原先規畫要放在仁愛圓環，但由於主燈體積、重量超乎預期而無法放置，後續評估多個地點也都不可行，且重置費用至少需1000萬元，若要恢復原本的聲光效果更需逾2000萬元，不僅找不到地方安置，重置的成本也太高。

他指出，後續會再詢問其他縣市是否有意願典藏，若無則2個處理方案，分別是繼續於北市找地方重新安裝，二是花159萬元拆解回收。

社民黨議員苗博雅指出，當初北市府爭取舉辦台灣燈會，與中央簽約時就已知道需負責典藏主燈，即便沒有準確評估到主燈大小，拖到10月還處理不了，根本原因應是北市府不想耗資2000萬元的重置費，「不想花錢就直接說，中間還演找地戲碼，就承認當初接這個案子時沒有評估好」。

國民黨議員陳重文認為，如果重置費2000萬，評估過後可以給地方帶來經濟效益，花下去沒人會說話，甚至把地方的活動時間延長配合都沒問題， 但若是沒辦法說服議會花這2000萬元是可以帶來效益，沒有人會讓你們裝，「真的沒辦法就直接拆除吧」。

王秋冬表示，後續仍會詢問外縣市是否有意願接手典藏主燈，原則上若是11月10日還是沒人想典藏，就會開始拆除，預計年底前會拆解完畢；最終教委會也作出最終審查意見，台灣燈會主燈於今年11月10日若未尋找到典藏地點，請觀光傳播局於今年底前遷出捷運北投機廠，予以處置。並提供處理流程檢討報告。