不分「異同」一起讓愛定格 2023彩虹婚禮嘉年華登場

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由台北市商業處輔導「台北市中山北路婚紗商圈發展協會」辦理的「2023彩虹婚禮嘉年華」，於今（27）明兩日在花博公園流行館浪漫登場；今年度延續去年「多元、包容與愛」主題，配合即將踏入第21年的臺灣同志遊行，推出展場限定的主題婚紗租借，現場展售唯美婚紗與各式婚禮周邊，不僅邀請到專業顧問提供諮詢服務，更有系列免費體驗活動。

北市商業處表示，中山北路的發展奠基於日治時期起的政策規劃，隨著時代進步，婚紗攝影業興起，中山北路既享有交通優勢且整體空間有利發展的條件，加以群聚效應發酵，各式婚禮關聯產業密集進駐且服務種類多樣，在地店家彼此良性競爭下，形成一條複合性街區，「中山北路婚紗街」自此聲名遠播，成為每對新人在步入紅毯前，都想留下幸福身影的香榭大道，是臺北市最具有產業特色的商圈之一。

台北市中山北路婚紗商圈發展協會理事長高志榮表示，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，在人權保障與婚姻平權上，無疑是一大進步的象徵，彩虹旗隨處飄揚，不僅是展現出這塊土地良善的價值，更讓所有人瞭解「愛」是平等的，而作為婚禮儀式的掌鏡者，自然更加關注如何體現多元成家「包容、友善與愛」的內涵。

他說，為此協會於去年起與彩虹平權大平台合作，辦理「彩虹婚禮嘉年華」，結合彩虹元素打造獨特的展場氛圍及購物體驗，期待創造和諧共好的環境，為多元性別族群描繪人生的影像，見證美好的每一刻。