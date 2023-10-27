華為第三季銷售收入年增約1％

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華為27日公布2023年前三季經營業績，符合預期。根據推算，第三季銷售收入較去年同期增加約1％。

華爾街見聞報導，華為前三季報告期間實現銷售收入人民幣（下同）4,566億元，較去年同期成長2.4％，淨利率16％。

華為輪值董事長胡厚崑表示，公司經營結果符合預期。感謝客戶、夥伴一直以來對華為的信任與支持。面向未來，公司將持續加大研發投入，發揮公司產業組合優勢，不斷提升產品與服務競爭力，為客戶、夥伴和社會創造更大價值。

今年上半年，華為實現銷售收入3,109億元，年增3.1％，淨利率15％。第一季銷售收入1,321億元，較去年成長0.8％，淨利率2.3％。

2022年，華為前三季實現銷售收入4,458億元，第三季銷售收入1,442億元，年增6.5％，季減15.5％。由此推算，華為第二季銷售收入應在1,788億元左右，第三季銷售收入約1,457億元左右，較去年同期成長約1％，較上季下降18.51％。

華為並未對業務細分板塊業績進一步說明，但先前有分析和市場數據指出，華為因Mate新品發表讓市佔率大幅成長。Counterpoint 26日公布的一份報告顯示，華為智慧型手機在中國的銷量年增37％，該季度的市佔率為12.9％，高於去年同期的9.1％，為增幅最大的品牌。

Counterpoint稱，華為Mate60系列在最初六週的銷售中表現出強勁的勢頭，累計銷量超過160萬台，第五和第六週的銷量均超過40萬台，表明華為旗艦智慧型手機的需求旺盛。

Counterpoint Research高級分析師Ivan Lam在新聞稿中表示，它在市場上引起了巨大轟動，為華為第三季智慧型手機銷售成長做出了巨大貢獻。

10月10日，根據介面新聞，華為目標在2024年出貨6,000萬～7,000萬支智慧型手機。相關消息人士表示，華為已經向供應鏈追加了足夠數量的訂單，確保2024年全年能夠達到這一出貨數字。

天風國際分析師郭明錤日前在社群平台上也表示，華為Mate60 Pro下半年的出貨計畫已提升約20％至550萬～600萬部，發售12個月後的累積出貨量至少將達到1,200萬部。排除潛在非商業風險下，受惠於Mate 60 Pro需求與市場影響力，華為手機2023年出貨量將年增約65％至3,800萬支。展望2024年，華為手機出貨量可望至少達到6,000萬支。