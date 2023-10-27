罹癌老農長期捐助弱勢感動產銷班員 果農齊捐椪柑義賣

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北台南家扶中心12月要辦寒冬送暖活動，估算還有近200萬的贊助缺口，東山區果樹產銷班老農伍國賢長期以種植的椪柑捐助家扶義賣，感動產銷班員，班長今年帶頭號召全班響應捐助，27日共捐出400箱新鮮椪柑供家扶義賣。

66歲伍國賢種植椪柑已有50年，多年前罹患口腔癌，幸病情獲控制，大病初癒後有感需助人為善，7年前開始，每年固定捐出自種的椪柑，提供北台南家扶中心義賣作為照顧家扶貧兒經費，以擅長領域默默行善。

伍國賢長年義舉看在同為東山果樹產銷班58班成員眼裡，年輕的班長尤文政深受感動，今年深感「獨善不如眾善」，發動全班果農一起捐贈200箱椪柑，加上伍國賢每年固定捐贈200箱，共捐出400箱4000斤椪柑供家扶義賣。

東山果樹產銷班第58班成立13年，成員29人中有14人都是2代青農，有11人具有產銷履歷資格，大家對幫助社會弱勢懷抱熱情，決定一起發力，貢獻果農的善心。

北台南家扶中心主任莊淑惠表示，12月3日的寒冬送暖活動預計邀請900戶共2000名自強家庭與兒少參加，活動包括義剪、義診，將提供生活用品及家庭禮物給家扶對象。活動經費約260萬，現仍有極大缺口，感謝果農們的善舉挹注了部分經費。

台南市農業局主秘吳威逹表示，伍國賢的公益行動凝聚了在地青農向心力，青農返鄉有助地方產業的精進與產品改良，更帶動地方社區的活絡。