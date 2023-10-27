深化台日友誼 土浦市邀台南市民賞煙火、騎自行車、嘗蓮藕

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台南市友誼城市、日本茨城縣土浦市，擁有歷史悠久的土浦全國煙火大會，將於11月4日在土浦市佐野子櫻川湖畔沿岸舉辦，這也是日本三大煙火大會中唯一在「非夏季」舉行盛會，該市特別邀請台南人、台灣人前往土浦，體驗全日本知名煙火、自行車道與蓮藕。

台南市政府指出，土浦市今年4月7日與台南市締結友誼城市，土浦市市長安藤真理子隨即於7月中旬率團來訪台南及體驗台南自行車道，為了推廣當地農業發展及觀光旅遊，並跟台南建立緊密交流，土浦市也希望邀請更多台南人、台灣人前往土浦，市長黃偉哲也歡迎台南市民前往土浦旅遊，深化兩市情誼。

土浦全國煙火大會11月4日於土浦市佐野子櫻川湖畔沿岸舉辦，這是日本三大煙火大會中唯一在「非夏季」舉行的盛會，同時更是匯聚日本全國許多煙火匠人技術於一堂的大型競技比賽，不只煙花數量眾多，更可欣賞許多不同顏色、形狀的花火，每年都吸引超過數十萬人次前往欣賞如藝術品般絢麗、絕美的花火風采。

此外，土浦的「筑波霞浦林林單車道」總長約180公里，2019年被指定為國家單車道路，與長170公里起點在台南的「山海圳國家綠道」有異曲同工之妙。安藤真理子市長今年率團來台南，也親自體驗安平的自行車，大呼有趣。

土浦市針對「筑波霞浦林林單車道」設計豐富精緻的路線，沿著霞浦湖騎行更有廣袤的蓮田，可以親山、環湖甚至是帶著自行車搭乘遊船，且沿途設有許多停車站點，更有便利的租借服務，非常適合外國觀光客前往體驗。

如同台南，土浦農業也很發達，知名作物就是主要種在霞浦湖畔的蓮藕，種植面積、產量均為日本第一，由於採取室內栽種、隧道栽種及普通栽種等方式，一整年都能出貨，除此之外，土浦也種植蕎麥，前往土浦的旅人可以有機會品嘗到自己製作的蕎麥麵。

台南跟土浦有許多共同之處，兩市締結為友誼城市後，期盼透過兩地人民頻繁往來互動，讓雙方的情誼更加深厚。受惠於台灣與茨城間已恢復定期直航航線，不僅讓台南市民前往土浦觀光更便利，明年度土浦市安藤市長也將前來參與2024台灣燈會，更規畫率領土浦市民團前來台南觀光，實踐台南、土浦共好共榮。