亞馬遜上季業績強勁 股價強彈

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拜雲端運算、廣告和零售部門業務強勁所賜，電商龍頭亞馬遜持續走出後疫情時期的業務低潮，第三季淨利翻3倍至100億美元，營收亦優於市場預期，激勵股價大漲。

27日早盤亞馬遜股價強彈7.5％，報128.55美元，今年迄今股價累計躥揚42％。

亞馬遜上季營收年增13％至1,431億美元，超越分析師預期的1,414.1億美元。上季淨利達99億美元，是去年同期28.7億美元的3倍有餘。

展望未來，亞馬遜預估涵蓋年終購物季的第四季營收約在1,600億至1,670億美元之間，相較於市場預期1,666.2億美元。

亞馬遜雲端運算部門（AWS）上季營收年增12％，至230億美元，成長率遜於對手微軟Azure的29％和谷歌Google Cloud的22％，反映經濟不確定性令企業客戶削減支出。

不過亞馬遜看好人工智慧（AI）將成為AWS的助力。亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）預期，生成式人工智慧將在未來幾年為AWS帶來數百億美元營收。

亞馬遜持續擴大AI投資，以便與微軟和谷歌相競爭。亞馬遜9月同意對AI新創公司Anthropic投資最高40億美元。AWS事業主管賽利普斯基（Adam Selipsky）表示，AWS的策略是盡可能給予想打造AI功能的企業客戶更多彈性。

逐漸成為亞馬遜主要業務的廣告部門，上季營收年增26％至120億美元，優於華爾街預期。

核心電商業務經歷疫情帶動的榮景和後疫情時期的低潮後，亞馬遜致力讓業務回穩。該公司削減北美事業單位成本、大砍約2.7萬名人力，和精簡業務運作。

7月登場的Prime Day會員購物節估計帶來數10億美元營收，協助推動上季業績成長。亞馬遜10月舉辦今年第二檔會員購物節，業績超越去年相似活動，意味著今年年終旺季將有一個好的開始。

亞馬遜擬為年終購物季增聘25萬名人力，投資人對此感到審慎樂觀，並密切觀察雲端業務復甦狀況。