2023新北市紀錄片獎參選作品太驚艷 增設「評審團特別獎」

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新北市紀錄片獎今（27）日舉行頒獎典禮，分別由「六六地下居」蕭郁儒、「除蛙記」廖敬堯、「臺華，臺華」陳韶君拿下前三名，另外特別增加1名評審團特別獎，頒給「渾沌」楊晴雯。

新北市副市長陳純敬說，非常感謝所有紀錄影像創作團隊的支持、挺過疫情，新北市會繼續努力，用行動持續支持紀實影像創作，用影像為環境、為世界發聲，帶著紀錄片創作走出國門、走向國際，堅定的作為所有紀錄片工作者堅強的後盾。

看見．齊柏林基金會董事長歐晉德表示，很高興今年能持續與新北市紀錄片獎合作，希望透過齊柏林環境紀錄獎的設立，讓更多人關注台灣環境議題，關於環境保育的問題刻不容緩，當然也期待讓觀眾看見透過影像記錄台灣的多元生態、山河美景，感受台灣的美。

評審團代表導演楊力州表示，透過得獎作品，可以看到影片呈現後疫情時代整個社會對「遷徙」與「安在」的關注，得以發現這個世代紀錄片工作者在意的議題，不管是物種的差異或心靈追求，都是人們此刻需切身面對及思索的。

更多「2023新北市國際紀錄片月」活動資訊請上官方網站http://www.doc.ntpc.gov.tw或臉書搜尋「感動，無所不在」。

2023新北市紀錄片獎前三名得主

第一名 《六六地下居》 蕭郁儒 第二名 《除蛙記》 廖敬堯 第三名 《臺華，臺華》 陳韶君 評審團特別獎 《渾沌》 楊晴雯