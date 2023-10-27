美PCE數據符合預期 台指期夜盤小跌

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美國商務部27日公布9月個人消費支出物價指數（PCE）年增率3.4％，符合市場預期，前值則下修至3.4％，與最新數據相同，PCE指數有聯準會（Fed）最愛的通膨指標之稱，數據公布後美股四大指數開盤漲跌互見，除了道指、其他主要指數小漲；台指期夜盤則小跌20點，暫報16,132點。

數據顯示，扣除食物和能源後的PCE指數，年增幅從8月的3.9％回落至3.7％，符合市場預期。其中，服務業方面通膨放緩、商品通膨率小幅回升。由於PCE數據，符合聯準會預計在年底時的水平，強化了市場認為聯準會對利率按兵不動的理由，因此市場反應平淡。

另一方面，亞馬遜、英特爾前一日開出的第三季財報強勁，兩巨頭周五早盤股價分別上漲7％與10％，帶領科技股反彈，那斯達克指數盤中漲逾1％、費城半導體指數漲勢則超逾1.6％。

台灣期交所內的美股三大指數也是漲跌互見，道瓊指數期貨下跌161點，標普500指數期貨也跌12點、那斯達克100指數期貨則上漲20點；英國富時100期貨也下挫56點，暫報7,332點。

統一期貨表示，周五台指期出現低檔反彈，然而前兩個月區間底部信心關卡出現賣壓，下周若未能重新站回，過去的信心關卡支撐將轉為壓力，可能將延續偏空趨勢，尋求年線買盤；然而期貨主力隔日沖減碼空單，成為台指期延續反彈行情的正面因素。