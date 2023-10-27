PHILIPS「放心充」十合一行動電源 預購加買耳機4千有找

PHILIPS正式發表FunCube「放心充」十合一行動電源，並由雙全國際獨家代理，「放心充」主打 PHILIPS 獨家智慧溫控晶片，具備安全不過熱的溫控技術。外型顏色有野性綠、百搭黑、完美白、漾心粉共4色，預計 12 月上市，早鳥預購只要1390 元。 FunCube「放心充」具有 10000mAh 大容量、MagSafe 磁吸無線充電座（Qi 認證）、支援 PD 和 QC 快充的 USB-C 孔輸入/輸出、USB 孔輸出，與 USB-C/Lightning 自帶線輸出，雙孔雙線加磁吸充電，可一次供5台裝置同時充電，機身上LED螢幕可觀察電量，機身側拉出支架可擺放手機追劇，而隱藏式 AC 插頭打開就可用於插座充電，並免費附上萬國轉接頭，機身邊角的自帶提把，加上僅 270 公克的重量，便攜穩固。 「放心充」FunCube 十合一行動電源由雙全國際獨家代理，享有1+1年的購買保固方案目前已於嘖嘖平台開放預購，單入預購價1390元，雙入預購價 2690 元，3入預購價3890元，另可搭配 PHILIPS 20W 太陽能充電板，預購價2990元，以及 PHILIPS 降噪防水真無線耳機（黑色），預購價3990元。