臺產Q3賺8.51億元 EPS為2.35元

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臺灣產險27日董事會通過第三季財報，臺灣產險前三季稅後盈餘為8.51億元，每股盈餘為2.35元，年成長率逾36％，創下歷年同期新高紀錄。

臺灣產險去年和今年已脫離防疫保單大理賠陰霾，近二年獲利持續轉佳，臺產表示，除了今年核保利潤增加外，今年投資市場表現比去年好，因此，在核保及投資利潤雙成長之下，該公司今年前三季盈餘持續大躍進。臺灣產險1~9月稅後盈餘8.51億元較去年同期的6.22億元年成長36.8％。

分析今年前三季獲利成長原因，臺產表示，今年前九月簽單保費即成長16％，再加上自留保費增加10.5％，核保利潤約增加2億元，另外，投資收益的部分約增加9,600萬元，使得今年前三季盈餘呈現較明顯成長。在投資部位，台產91％都是投資國內，其中股票佔2成5，不動產比重14％，現金25％，其他都放在債券部位。

中再保27日召開上半年法人說明會，對於法人詢問中再保上半年稅後盈餘是11.79億元，每股稅後盈餘1.47元，較去年同期0.23元成長539％ ，目前只剩下2個月就結束，今年是否可以交出亮麗的好成績？中再保總經理鍾志宏表示，在今年12月31日之前很難說今年的情況會如何，因為再保險市場充滿不確定性，包括金融市場是否會出現大波動或者是否會發生巨災等，經營再保險業需要步步為營，今年雖不會發生像去年（防疫保單大理賠等）常態性情況，但是非常態的情況仍可能會發生，因此無法預測未發生的情況。