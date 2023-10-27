「韓妞帶路~韓國商品展」 新光三越台中店登場

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一秒飛抵韓國享受美食！台中新光三越即日起至11／6舉辦「韓妞帶路~韓國商品展」， 引進51家韓國正宗美食，從街邊實演小吃到韓風伴手禮，即時美味料理到韓式飲酒文化，一覽全方位韓食魅力。 今日開展首日，特別邀請韓風舞團帶來精彩的熱舞表演！

台中新光三越表示，韓劇美食旋風五大街邊美食，職人現作「辣炒年糕」、「紫菜飯捲」、「韓式煎餅」、傳統甜點「首爾煎糖餅」、IG熱搜「布帳馬車魚板」，從正餐吃到甜點，滿足所有韓式味蕾。

獨家初登場~韓國咖啡第一品牌CAFFEBENE，以歐式融合韓式精緻的正宗咖啡好味道；節慶必吃傳統年糕-maumiga豆沙糕，韓劇《我們的藍調時光》濟州島漢努山燒酒，及國民美食玉米燒、零食伴手禮、南韓國民飲品與居家必備即時料理包，來一場真實的韓味旅行！

此外，風靡全球的韓式咖啡旋風~超人氣連鎖咖啡CAFFBENE獨家登場，韓式甜點搭配精緻咖啡美食零時差；國民美食第一味~玉米燒，外型玉蜀黍內餡卡士達醬香氣十足；韓國傳統節慶點心~maumiga豆沙糕，皮薄Q軟、香氣十足。

另外，韓食五大人氣美食獨家集結，紫菜飯捲、韓國煎餅、廣藏市場辣炒年糕、煎糖餅及布帳馬車魚板，最道地的韓國味道一次網羅。

韓國商品展期間消費，有機會抽「首爾樂天世界雙人門票」，滿額還可獲得贈品，滿800送「海苔酥50g」；滿1,500送「魚脯餅乾」；滿3,000送「海苔手提禮盒」。