圖輯》獅潭客家打新丁粄老少皆宜 美食與性平同框傳承文化

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以米為原料的麻糬在稻米文化地區是知名傳統小吃，包括台灣、中國大陸華南、與日本、韓國等都很常見，台灣客家族群更有「打新丁粄」的特有文化，苗栗獅潭鄉新店社區發展協會近年為推廣傳承客家傳統戲曲及獅潭茶產業文化，27日在該鄉義民廟舉辦打新丁粄活動，鄉內4所學校師生共同體驗這項手作傳統美食的印製，為活動揭開序幕。

客家「打新丁粄」是為祈求家族男丁平安長大，也藉此向上天、祖先及親友報喜，更象徵父母對家中添丁的喜悅及對孩子的期許；製作新丁粄原料以糯米、蓬萊米約四六配比，洗淨後泡水4個小時再磨米壓除水分，經過蒸煮攪拌等程序，然後以雕刻烏龜或桃子的木刻模板壓印而成，其中如果生男孩則採龜印的新丁粄，生則用桃子。

獅潭鄉義民廟一早就聚集大批社區志工，大家分工製作新丁粄，有人蒸米、有人攪拌，有打粄經驗的婦女負責壓印及上色，一片片Q彈的原料從米白色變成鮮豔喜氣的紅色新丁粄，壓印過程同時也取「印頸」諧音寓意客家硬頸精神；這些成品將做為明天舉行祭拜天神的供品。參加新丁粄印製體驗的獅潭鄉4所國中小師生，在社區志工媽媽協助下，分組開始印製新丁粄，小朋友不分男女自行操作所有流程，透過實作學習客家美食的製作及文化傳承，體會男女一同分攤家事的好處，讓性別平等觀念深植心中。

除了27日的打新丁粄活動，28日有敬拜天神儀式與八音配樂、戲曲班等表演，以及生態體驗及農特產品展售，社區素人演員將粉墨登場， 80至90歲的老人家與4至10歲的小朋友同台演出，新店社區理事長郭寬權表示，希望藉由共學讓客家傳統戲曲可以傳承給年輕世代，吸引更多人體驗客庄好客之美。