FETC為臺灣ITS經濟站上新高峰

臺灣ITS產業在今2023年ITS世界大會 2023 ITS World Congress大放異彩,獨得年度名人堂獎章,並在ITS技術應用領域及ITS產業開發應用上,都能領先於世界市場,尤其在ITS應用專案國際化跨境外銷,成就突出,最受國際矚目。

張永昌博士Dr. YC Chang以卓越領導FETC(遠通電收公司)營運發展及領先帶動整體臺灣ITC產業跨越國際化障礙,挺進世界市場,不啻為臺灣ITS經濟站上全球市場新高峰,值得臺灣經濟社會的一致大肆慶賀。

臺灣ITS經濟乃於1994年與世界同步發軔起行,將近三十年時間在城市交通運輸智慧化及車輛行人智慧出行Smart Mobility,都創出了極大經濟效益、公共利益及難以計數的社會利潤Social Profit。其中尤以FETC的國際化行銷推廣於歐亞兩大洲區域國家經濟體之間,已經為臺灣創造了相當可觀外匯收益,最為突出;同時,也可以是說,FETC已將臺灣ITS經濟系統建置模式及智慧交通運輸經營管理方式,全系統包裹外銷有成。

世界ITS經濟源起於歐洲,尤其是德國以平面的城內智慧交通運輸為基線範疇的智慧交通運輸ITS (Intelligent Transportation System),在將近30間,已經加速演進延伸擴大到城際/跨境海陸空交通運輸,甚至於就在2023年的今天,中國蘇州國際博覽中心舉行五天的《2023年第29屆ITS智能交通世界大會2023 ITS World Congress》,已將全方位延展到智能社會及所有美好智慧品質生活型態的更大格局更高層次的躍進提升;庶幾近乎2009年英國布朗首相Gordon Brown所宣稱:ITS:Intelligent Total Solutions,即超越初始的智慧交通運輸領域侷限,而使ITS經濟進化成為一套全方位解決人類社會問題的大解方智慧。

在歷經三個世代的大步躍進,展望跟隨新興科技迭出進步發展,預計世界ITS經濟還會更上一階次,加速推上更高的《人類智能共同體》新境界。

FETC張永昌博士榮膺2023年度ITS名人堂Hall of Fame最高殊榮

臺灣ITS經濟在既往三十年間,由於是亞洲區域經濟中,與日本最早先發建制創新開展,並已取得「先發優勢」的成功與成就,至少在過去28年,我們都還能夠維持「亞洲領先」地位而小可自豪。

但在今年《2023年第29屆ITS智能交通世界大會2023 ITS World Congress》,臺灣ITS經濟固然非常難得因為FETC張永昌博士以其30年交通運輸專業工作實戰經驗、對臺灣+亞太ITS Community的卓著貢獻、並以InterCity Smart Mobility在臺灣社會及突破國際化發展的成功成就,而榮膺2023 ITS World Congress年度名人堂Hall of Fame最高殊榮獎章,殊屬極之難能可貴。

可能成為前瞻臺灣ITS經濟名人堂的最後絕響

然則,就現實情境態勢看臺灣ITS經濟發展成長,已事實在全世界及亞太區域領域,都已然被其他國家區域「後發先行」趕超爭前而去,適足以凸顯臺灣ITS經濟之力勁失速不足態勢,也凸顯出臺灣ITS經濟之未來,所將面對的,來自於區域性及全球性國家經濟體的ITS經濟體制挑戰,必將更加凌厲而直面;張永昌此次榮獎,就很有可能成為前瞻臺灣ITS經濟名人堂的最後絕響,倘若臺灣不思邁向高端之路變革的話。

臺灣ITS經濟固然早發於1994年,且為ITS World Congress的五大創始會員,但卻也一直固守侷限於城內出行智慧化(Smart InnerCity Mobility):包括城內交通號誌、公車、捷運、公共交通運輸智慧化;而對城際出行(Smart InterCity Mobility),祇有局部有限智慧化的臺鐵及暢達的高鐵與高速公路。究在如此情境囿限之下,FETC當然顯露出其特殊性與突出性,然則最令國際社會驚豔的,應該是FETC將Inter/IntraCity Smart Mobility做出了具有高度國際市場競爭力,FETC可謂是《臺灣出口一條龍方案》的第一條龍更是唯一的一條龍;祇可惜,輪政後政府竟指令廢了《臺灣出口一條龍方案》,使方案成為歷史絕響。

FETC的轉化延伸服務之典範移轉

FETC的Inter/IntraCity Smart Mobility外銷出口營運績效,於今已顯見於東南亞、南歐、東歐地區,並已實質取得歐洲復興銀行之實質承諾支持方案執行融資 + 專案援助的協作實施;這些都是其他亞洲國家區域經濟體所尚未企及的成就。此外FETC更已延伸其ETC服務領域到城內出行智慧化(MaaS)以及城市停車場智慧化(PaaS),並積極推進臺灣ITS經濟的「數字轉型」(Digit Transformation)及ESG監證服務應用新領域;相信如此轉化延伸的服務典範移轉,應該有助於FETC之創出在既有基礎上的更大更多成功成就。

FETC兩面向戰略創新變革的絕對必要

參照蘇州《2023年第29屆ITS智能交通世界大會2023 ITS World Congress》,倘若FETC冀望再創更大更多臺灣ITS經濟的成功成就,則兩個面向的戰略創新變革應該是絕對的必要:

第一是,積極結合電信科技(Telecommunication Technonology)之創新結合既有ITS機制之應用服務系統:亦即從目前一路到底(One Route Through Operation Management Mode)模式,創新建置「多路線/多路網之智慧聯通體制模式」(Smart Multi-Route Intelligent Networking Total Through Operation Management Mode),也就是各經濟體社會既有/增建路網樞紐建置中央行控中心(Hub, Central Control),而各分支路網或路線建置行控節點(Spoke,Sub-Controlling),作為分支路線/路網之一體化智能行控。

這種中心樞紐-輻輳智慧運作模式(Hub-Spoke Smart Operation System),是原先FETC國際化出口系統的升級版模式與多元化加強版模式的複合整合融合,可以大大擴充延展FETC跨國服務市場的能力(Capability)與能量(Scalable Capacity),增益FETC跨國服務市場的領域範疇與收益規模,也更有助於全球競爭力提升。

第二是,加強外銷出口的多元ITS軟硬體廠商的整廠化團塊營運體制之建制(Export Consortium Operating System):如此一來則可以趁勢將電信科技廠商、AI科技廠商、基建工程廠商、智慧城市建制廠商,予以複合整合融合一起大協作,以利未來大大提升臺灣ITS經濟的國家吸引力與全球競爭力。