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台灣近幾年來，各所大學開設半導體專班趨勢興起，但隨著全球氣候變遷問題日益嚴重，工業區碳排放問題引起廣泛關切，元智大學有別於其他學校，首創「淨零碳排與永續發展學士後專班」。為落實企業永續經營發展方向，優勝新能源再生科技董事長許景翔於今（27）日攜手元智大學校長廖慶榮、工學院院長孫一明進行簽署「淨零碳捕捉產學合作案」。

元智大學致力推動永續發展與淨零碳排，特別針對非理工科系學生進行培訓，且獲得教育部的支持與肯定。校長廖慶榮讚賞優勝新能源在永續與能源管理各方面的實踐與努力，更肯定優勝新能源能將鋰電池所需資源留在國內，以及開發先進回收技術，讓安全、低碳、環保專利技術能真正實踐，成為國內鋰電池電子級碳酸鋰再生料的專業供應商。

元智大學工學院院長孫一明表示，近幾年民眾越來越重視氣候變遷與環境保護議題，因此桃園才會出現非常多的白鷺鷥，讓生物更豐富且具有多樣性。廖慶榮補充說，產學合作與技術交流可培訓更多本國學生及外籍學生，能在未來就業市場中有更多選擇與高競爭力。

優勝新能源再生科技總經理張永撙指出，高純度電子級碳酸鋰使用後的電性效果更好。永續長古濙瑜亦表示，製程反應的污染防治與二氧化碳捕捉，讓產品碳足跡更具競爭力，優勝所開發的Air-Win碳捕捉技術，針對15％、30％的二氧化碳，皆有97％以上的去除率，相較國際上85％去除率，具有更高的碳捕捉效果。

預估2021年至2030年，動力鋰電池的複合成長率達24％，將會呈現蓬勃發展態勢。國際政策中指出，歐盟規範將於2024年7月起，開始訂出鋰電池的碳足跡要求，因此優勝新能源率先研發的電子級再生碳酸鋰，將會在國際市場上占有一席之地。