飛躍百川 引領前瞻 《產業推手》月刊 27日發表記者會

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《產業推手》月刊自7月創刊以來，每集內容都會配合校務發展作相關的報導，每月的封面人物也都是校友的典範。迄今已經出版第4集，為了表達校友總會珍重此刊物的發行，特別於校慶慶祝大會的前一天（10月27日）舉行發表會，讓校友們暨社會大眾，深切了解該月刊發行的重要內涵。

《產業推手》月刊總編輯鄧道興表示，國立臺北科技大學校友會全國總會成立迄今已有23年，以往各屆總會，僅於每季發行會訊作為定期報導，再於總會長卸任時另行出版紀念會誌，為該屆行政團隊的工作績效做一總結。張啟城總會長接任第十屆總會長後，有感於國內一些知名大學校院的校友總會，數十年前即已發行校友月刊，除了報導母校的校務發展、師長和校友的卓越表現，也同時提供文化娛樂、養生保健的資訊，這對於促進大家的互動交流，以及凝聚校友的共識與向心力，發揮了無比強大的作用。

因此張啟城總會長排除萬難募集資金，發行《產業推手》月刊，並且以雜誌的形式發行，展現北科大校友大家情同手足、團結一心，支持母校向上提昇的意志，更希望藉此讓社會大眾，充分瞭解北科大對於國家經濟發展的重要貢獻。為了達成以上的目標，本月刊每月發行6000本，除了免費寄送北科大各地區校友會的永久會員、母校師長，也寄送國內高中職以上學校的圖書館，希望和大家分享北科大傑出的表現。