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飛躍百川 引領前瞻 《產業推手》月刊 27日發表記者會

臺北科技大學校友會全國總會 以雜誌發行分享北科大校友的傑出表現

  • 工商時報 李水蓮
創造臺北科大的驕傲、建立優質校友會，2023傑出校友論壇大合影。圖／李水蓮
創造臺北科大的驕傲、建立優質校友會，2023傑出校友論壇大合影。圖／李水蓮

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《產業推手》月刊自7月創刊以來，每集內容都會配合校務發展作相關的報導，每月的封面人物也都是校友的典範。迄今已經出版第4集，為了表達校友總會珍重此刊物的發行，特別於校慶慶祝大會的前一天（10月27日）舉行發表會，讓校友們暨社會大眾，深切了解該月刊發行的重要內涵。

臺北科技大學校友總會總會長、《產業推手》創刊人張啟城期許該雜誌的發行，可以凝聚校友們的共識，共同為母校發展，成為世界前300大而努力。圖／李水蓮
臺北科技大學校友總會總會長、《產業推手》創刊人張啟城期許該雜誌的發行，可以凝聚校友們的共識，共同為母校發展，成為世界前300大而努力。圖／李水蓮

考試院考試委員姚立德表示，《產業推手》每一期都有傑出校友的報導，北科大是「工業推手、企業搖籃」，也就是受完技職教育後，成為產業界巨人，是企業老闆的最愛。圖／李水蓮
考試院考試委員姚立德表示，《產業推手》每一期都有傑出校友的報導，北科大是「工業推手、企業搖籃」，也就是受完技職教育後，成為產業界巨人，是企業老闆的最愛。圖／李水蓮

《產業推手》月刊總編輯鄧道興表示，國立臺北科技大學校友會全國總會成立迄今已有23年，以往各屆總會，僅於每季發行會訊作為定期報導，再於總會長卸任時另行出版紀念會誌，為該屆行政團隊的工作績效做一總結。張啟城總會長接任第十屆總會長後，有感於國內一些知名大學校院的校友總會，數十年前即已發行校友月刊，除了報導母校的校務發展、師長和校友的卓越表現，也同時提供文化娛樂、養生保健的資訊，這對於促進大家的互動交流，以及凝聚校友的共識與向心力，發揮了無比強大的作用。

臺北科技大學副校長任貽均強調，《產業推手》月刊，具有啟發性的作用，尤其讓國、高中了解技職教育的重要性，而北科大就是技職教育學校的典範。圖／李水蓮
臺北科技大學副校長任貽均強調，《產業推手》月刊，具有啟發性的作用，尤其讓國、高中了解技職教育的重要性，而北科大就是技職教育學校的典範。圖／李水蓮

因此張啟城總會長排除萬難募集資金，發行《產業推手》月刊，並且以雜誌的形式發行，展現北科大校友大家情同手足、團結一心，支持母校向上提昇的意志，更希望藉此讓社會大眾，充分瞭解北科大對於國家經濟發展的重要貢獻。為了達成以上的目標，本月刊每月發行6000本，除了免費寄送北科大各地區校友會的永久會員、母校師長，也寄送國內高中職以上學校的圖書館，希望和大家分享北科大傑出的表現。

臺北科技大學校長王錫福也是傑出校友之一，重視學校治理、強化學校師生及校友的連結。他表示，《產業推手》月刊，內容豐富詳實，持續展現佳績；並期許大家團結一心，支持母校向上提升的意志。圖／李水蓮
臺北科技大學校長王錫福也是傑出校友之一，重視學校治理、強化學校師生及校友的連結。他表示，《產業推手》月刊，內容豐富詳實，持續展現佳績；並期許大家團結一心，支持母校向上提升的意志。圖／李水蓮

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