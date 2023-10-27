2023台中國際花毯節登場 首座飄浮空中的花卉城堡

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2023臺中國際花毯節將於11月11日拉開序幕，一路至12月3日止，展開為期23天的花卉盛事。今年推出全台首座飄浮空中的花卉城堡-「漂浮花都」，以在地元素的自然生態、農業發展、人文智慧為設計主軸，描繪出花都三大守護神，呼應新社為真實版的夢想國度。市府邀請民眾一同沈浸在其中，花毯節將帶來前所未有的視覺饗宴。

王育敏副市長10/26日出席花毯節記者會為活動揭開序幕，並指出，歷經新冠疫情及烏俄戰爭，睽違2年，新社花海復辦，臺中國際花毯節將再次與新社花海共同呈現，今年花毯節突破以往規模，運用20萬株花草、23種花卉，打造史上最高16米達5層樓高，漂浮空中的主花毯–漂浮花都，規劃4座創意主題展區，包含入口迎賓的彩虹七線、融入地方編織及藍染的工藝女神、以建造白冷圳的工程師磯田先生為形象設計的生態勇者、以及代表智慧農業的大地巨人，另外與在地業者合作佈置花神小舖，讓民眾參與動手做DIY體驗職人精神，並且首次與在地長照機構共同佈置青銀摩天輪，呈現綠色照護的永續發展。

觀旅局長陳美秀表示，適逢疫後國境解封，為了吸引更多國內外觀光客，市府特地在展期一個多月前，邀請國內外旅行業者及攝影團體來臺中進行踩線活動，並與多家優質旅宿合作，積極推動國內外旅遊市場，並廣邀外國旅客來臺中市多日旅遊，以最優質的旅宿服務爭取國外客源，提高花毯節觀光聲量。活動期間與臺中市民宿協會合作，共同推出五大特色遊程，歡迎民眾一同來深度體驗山城之美。於活動期間入住合作民宿，即可享多元優惠方案。

觀旅局呼籲，今年展區停車場車位有限，為避免車輛湧入塞車影響遊客出遊興致，建議利用台中捷運沿線周邊停車場，於捷運松竹站搭乘免費接駁專車前往展區。接駁專車路線今年規劃有豐原、太原、松竹線，假日則加開東勢、會場環線共5條，民眾可搭乘台鐵至豐原車站、松竹車站轉乘接駁專車，提醒活動現場每日上午8時至下午5時實施交通管制，歡迎民眾多利用大眾運輸工具前往展區，節能減碳、友善環境。更多活動詳情可至「臺中國際花毯節」（https://www.flowercarpet.tw）活動網站及「大玩台中」臉書查詢。