「阿公阿嬤舞GO厲害」 17隊超過700名長者參加總冠軍爭霸賽

自民國100年起，國民健康署結合地方政府衛生局及民間團體，辦理「長者活躍老化競賽」活動，透過社區組隊參加比賽，讓長者樂於走出家門，與社區夥伴們一起練習，藉此增加社會參與度及身體的活動力，成功打造健康銀髮生活。一路走來，歷經13年頭，累積豐碩成果和絕佳口碑，已成為許多阿公阿嬤每年期盼的重要賽事！今年活動主題為「阿公阿嬤舞GO厲害」，最後經過分區競賽的金、銀獎隊伍及離島縣市隊伍，共計有17隊於10月24日爭奪全國總冠軍的殊榮！這次有超過700名參賽長輩，分別來自14個縣市：台北、桃園、新竹、台中、南投、彰化、台南、高雄、台東、花蓮、宜蘭、連江及澎湖、金門，這群熱血銀髮族將展現不輸年輕人的活力，透過表演傳達無限創意。歡迎各界齊聚新北市「板樹體育館」，一起為這群充滿活力的阿公阿嬤們加油打氣!

在地特色融合表演 銀髮長輩創意無限！

國民健康署吳昭軍署長表示，今(112)年初賽有302隊，共9,584名長輩參與，平均年齡超過68歲。在歷經縣市初賽，以及北、中、南、東四場分區競賽後，這些晉級全國總決賽的優秀隊伍，對於拿下「全國總冠軍」勢在必得。

今年活動中的心情分享：首先，高雄市鳳山區活泉開心學堂的黃阿公，在面對病痛纏身之下，藉由社區關懷據點的志工伸出友善的手及夥伴們的愛與關懷，終於鼓舞了黃大哥參與練習與競賽表演，並克服個人的病痛，重新找回對生命的熱情與希望。其次，基隆市不老樂齡天使的82歲秀琴阿姨，原先被診斷為疑似輕微失智症，需要追蹤觀察，總是心不在焉、坐不住等下課回家，經過幾個月的練習活動，人變開朗、症狀也改善，後續的追蹤檢查發現是記憶力退化所致，秀琴阿姨感謝夥伴們的陪伴，讓她逐漸恢復健康。再者，宜蘭縣延年藝shou平安展繹團，同時也是環保資源回收站，運用廣告文宣布條製作表演服飾，連表演中的敲擊樂器，也用資源回收物組成的，透過資源回收再利用，將環保概念與競賽結合，藉此既環保又能幫助長輩延緩老化，同時兼顧環保與健康。

高齡化社會 實踐「在地老化」與「活躍老化」缺一不可

「長者活躍老化競賽」是一個專屬長者的舞台，國民健康署吳昭軍署長希望透過長年舉辦的歡樂競賽，讓長者獲得身心靈的正向提升，藉由競賽與來自不同縣市的長者觀摩交流，也重新找回自我健康，讓兒孫都能看到長輩在競賽場上，展現健康活力與生命價值的一面，充分實踐「在地老化」與「活躍老化」的核心價值。

國民健康署歡迎全國民眾一起到場為參賽長輩們加油，活動也將全程直播，讓無法親自到場的觀眾和啦啦隊親友團，都能透過官方網站https://www.happysenior.com.tw/2023/，或「長者活躍老化競賽」粉絲專頁，一起在線上為參賽長輩們加油！