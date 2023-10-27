拉亞漢堡首創跨界聯名《SPY x FAMILY 間諜家家酒》 推出門市限量「集點任務」活動

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拉亞漢堡首創跨界攜手2023年必追熱門動漫《SPY x FAMILY 間諜家家酒》官方授權，即日起至12月31日合作推出門市限量「集點任務」活動。聯名限量贈品包含「安妮亞馬克杯」與「限量小廢包」，活動期間還有3波的《SPY x FAMILY 間諜家家酒》官方授權獨家主角聯名包材，快來拉亞漢堡指定概念店，讓安妮亞陪你一起吃早午餐。

拉亞漢堡不定期會推出早午餐消費集點換贈品活動，此次國內知名早午餐拉亞漢堡與動漫IP《SPY x FAMILY 間諜家家酒》官方授權聯名合作，而超現象級動畫-間諜家家酒被評選為「Netflix 2023年必追動畫」，熱情邀請粉絲可於拉亞漢堡活動門市消費，滿100元可累積1點，集滿12點免費兌換安妮亞馬克杯乙個，集滿20點免費兌換限量小廢包乙個，數量有限，換完為止。

使用LAYA NOW APP 印花集點功能累積，拉亞漢堡還立即多贈1點。LAYA NOW 好處多多，不只集點功能，還提供睡前預點功能，讓您隔天至門市免排隊可快速取餐。

除了集點贈品的安妮亞馬克杯與限量小廢包外，拉亞漢堡同步推出《SPY x FAMILY 間諜家家酒》官方授權主角聯名包材，預計推出11款飲料杯與3款漢堡袋，推出3波活動出擊，讓洛伊德、約兒、安妮亞與彭德陪你一起吃拉亞漢堡早午餐。

而在LAYA NOW 也推出5款聯名期間限定集點套餐，其中特別推出安妮亞最喜歡的花生口味「XL 花生勁辣美式漢堡」，限定集點套餐名稱皆與劇情有關聯，想讓粉絲們吃起來更「有感」。活動期間於拉亞漢堡活動門市消費就有機會獲得，數量有限用完為止。

在第二季開播後，粉絲更迫不期待與安妮亞見面。現在來拉亞漢堡就可與安妮亞共進早午餐喔！只要到全台11間指定活動限定店用餐，就可捕捉到安妮亞或佛傑一家的身影，不只可與主角們合影留念外，店內也會布置「小巧思」提供粉絲們更融入劇情，喜歡這部動畫的你，千萬別錯過難得的快閃主題店！活動詳情可查詢拉亞漢堡官網：https://www.laya.com.tw/