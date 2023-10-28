找出關鍵緊繃肌筋膜 比選擇放鬆方法更重要

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多數肌筋膜相關書籍中，大多會把重心著重在放鬆方式或工具上，這樣的思維反而容易讓民眾在放鬆肌筋膜時，過度專注在痠痛部位上，迷失真正應該放鬆的位置，例如：肩膀痠痛時，會想找尋放鬆肩膀區域的手法，當腰部痠痛時，總想嘗試所有可放鬆腰部的伸展運動。

實際上，有非常高比例痠痛的區域並非真正壓力源所在，我們常會形容真正的兇手（造成痠痛的緊繃來源）是沉默安靜的，如果不特別去按壓它，多數人平常都是察覺不到它有任何異樣的！

由於痠痛是一種力學壓力失衡的現象，因此找出力學壓力的來源將是鬆解痠痛關鍵的第一步，只有找出真正壓力來源並進行鬆解紓壓，才能阻斷人體力學壓力的連鎖反應，讓痠痛真正獲得舒緩！

學會找出真正造成痠痛的來源再對其進行鬆解減壓，就是肌筋膜力線篩檢療法（MLS療法）所要傳遞的核心思維。

在第一章介紹了源於肌筋膜緊繃的痠痛類型，其痠痛原因和身體肌筋膜力線出現拉力不均有關，要解決這類型的痠痛壓力，就需要找出構成壓力的關鍵緊繃肌筋膜。

肌筋膜力線篩檢療法主要是篩檢出究竟哪一條肌筋膜是造成痠痛的主要阻力來源，並且針對篩檢出的元兇肌筋膜進行放鬆。

運用「MLS療法」找出關鍵緊繃肌筋膜：

力學原理介紹

肌筋膜力線篩檢療法會透過「力線縮短技巧」逐一篩檢人體各肌筋膜力線，在進行力線縮短過程中，能明顯讓痠痛緩解的肌筋膜部位，即為關鍵緊繃肌筋膜。

何謂「力線縮短技巧」？把拉扯身體的肌肉或肌筋膜視為一種力線，為了確認痠痛是否源自該力線，可用徒手方式改變肌筋膜力線的拉力方向，力線縮短即是將肌肉或肌筋膜力線朝原拉扯痛源的方向進行反向回縮（請參見上圖），用以觀察痠痛感增加或減少的變化。

MLS療法「力線縮短技巧」示範

以脖子朝左轉會引起脖子痠痛為例，可以手指輕扣住脖子左側前方的胸鎖乳突肌，扣住的力道需穩固但不可過於大力引起壓痛感，進一步把左側胸鎖乳突肌朝耳朵方向回縮，再嘗試將頭轉向左側，觀察脖子痠痛是否會緩解（請參見上圖），如能因而緩解痠痛，則代表左側胸鎖乳突肌即為造成脖子痠痛的關鍵緊繃肌肉力線。

如何透過MLS療法「力線縮短技巧」判斷痠痛訊號來源

MLS療法主要是針對「源於肌筋膜緊繃所致的痠痛類型」，這也是大多數痠痛最常見的類型，因此在使用MLS療法來鬆解痠痛時，需要確認是否屬於源於「肌筋膜緊繃」的痠痛類型，而我們能透過MLS療法中的「力線縮短技巧」來判斷痠痛是否屬於源於「肌筋膜緊繃」的痠痛訊號。

以脖子後仰時會引起痠痛為例，在脖子後仰過程中，我們可針對所有可能限制脖子後仰的肌肉群，進行「力線縮短技巧」，觀察其疼痛反應 。

類型一 力線縮短後，原痠痛感消失

如果經過力線縮短篩檢技巧，原痠痛感能完全消失，這意味著該痠痛類型完全屬於「源於肌筋膜緊繃所致的痠痛類型」，同時也是本書MLS療法最佳能鬆解痠痛的對象。

類型二 力線縮短後，原痠痛感有改善但未完全消失

如果經過力線縮短篩檢技巧，原痠痛感雖有改善卻不能使其完全消失，這意味著該痠痛只有部分來自於「肌筋膜緊繃所致」，另有一部分痠痛來自於肌筋膜緊繃以外的原因，而使用MLS療法的策略來鬆解這類痠痛族群預期能緩解部分痠痛，另一部分痠痛來源可能需要尋求其它方法。

類型三 力線縮短後，原痠痛感完全沒變化

如果經過力線縮短篩檢技巧，原痠痛感完全沒有變化，這意味著該痠痛與「肌筋膜緊繃」無關，其痠痛應來自於肌筋膜緊繃以外的原因（例如：脊椎關節受限、椎間盤突出），非MLS療法所能鬆解的痠痛類型。

如果使用MLS療法的「力線縮短技巧」時，找不到任何一條肌肉力線能立即讓痠痛暫時緩解，代表該痠痛類型不屬於「肌筋膜緊繃」的痠痛類型，也意味著該痠痛問題不是MLS療法所要鬆解的族群，需要進一步尋求專業人士進行評估。