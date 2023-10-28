2024國運流年 雨揚老師：可朝火、土行類別發展

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從甲辰年八字國運來看，所謂「甲辰覆燈火」（也稱佛燈火、燈芯火），由於「辰」屬火氣旺盛之處，在此燈火轉光之際，光力相承，所以叫覆燈火。覆燈火意思即：心如明鏡，智慧聰穎。這是專照天地未明之時的火，能看破紅塵之念，在黑夜裡帶給人光明和溫暖，在內心昏昧不明時，使人清醒。因此，在此年我們無須懼怕黑暗、隱晦之事，應掌握敏捷、迅速、勇武的處事原則，也應遵循內心的信念，多行和善之事，懷抱燃燒自己、照亮別人的奉獻精神，定可為自己積蓄能量，等待時機嶄露光芒。

今年「七殺」透干，代表大部份民眾會為了生計遭遇到更多壓力，煩躁、煩心之事如潮水般湧來，如家中水電故障、汽機車罰單、小孩不聽話、工作量加重、夫妻吵架、詐騙集團橫行……都是壓力來源，另外如明星輕生、知名企業破產等新聞資訊，也是一種無形壓力的來源；故身心靈活動及各類養生方式會越來越熱門，如靜坐冥想、潛水、瑜伽、靜僻營、頌缽、香氛療癒，或是東方養生如太極拳、針灸等，將會密集出現在我們生活之中。

而「偏印」透干，普羅大眾對於精進自身的議題會很感興趣，利用工作空餘時間進修、看書、考取文憑，或學習有興趣之課程時有耳聞，也可能多往靈界仙佛、寺廟、教堂走動……透過念經、燃香、禱告，給自己帶來平靜安詳之力量。

時柱「食神」透干，主名氣遠揚，今年依舊會有各領域表現傑出人士，在國際比賽中獲取好成績，揚名國際；也代表一般民眾，除了本業外也可能身兼數職，透過工作斜槓來增加收入。

地支遇「比肩」，朋友間的應酬來往變多，利於廣結人緣，不失是個開拓人脈的好時機；而在國家運程上，雖說鄰國挖角動作不斷，但仍能獲得邦交國的援助與發聲，只是「比肩」也代表著財物損失，所以國際上以金錢外交鞏固友誼是在所難免。同時地支出現「七殺」，易有小人暗傷、受親友拖累之事，故一般民眾在借貸、投資、找尋工作上……更要小心謹慎，以免賠了友情又耗損金錢。

「食神」代表容易生口舌是非，會對公司主管感到不悅，要特別注意言多必失，切勿意氣用事；出門在外交際應酬、小酌片刻之餘，也要留心一言不合發生爭執，避免樂極生悲，滋生事端。

今年整體而言，可朝火、土行類別發展，如照明、光學、油類、酒類、建築、水泥、化工、食品類、美妝用品、直播相關、網紅經紀、服務業、機械加工品以及投資房地產等皆可參考！

而立春命盤見二顆驛馬星且寅申相沖，此為陽沖陽，沖氣的威力很大，國與國的角力，以及東西方相爭皆會白熱化，在天災方面要注意船難、空難、海嘯、龍捲風等；另外出國人數會屢創新高，交通狀況也要小心留意；不過正向來看，此沖力也將衝出許多新行業，ＡＩ科技及ＩＴ產業會持續蓬勃發展。今年在腸胃（腸病毒或學校或公司團體食物中毒）和呼吸系統方面的毛病也要多加防範，COVID-19也會持續變種，會產生各式各樣的感冒種類，請一定要多加留心，假日可多往大自然親近，沐浴在芬多精中，增強自己的抵抗力。

《地母經》云甲辰年詩曰：

太歲甲辰年，稻麻一半空。

春夏遭淹沒，秋冬流不通。

魯地桑葉好，吳邦谷不豐。

桑棄末後貴，相賀好天蟲。

估賣價例貴，雪凍在三冬。

從《地母經》窺視甲辰年農作運程，可得知稻米和黃麻（在此也包含其他農作物）之收成好壞都占一半，也暗示有一些農作物收成不佳，有可能是因為農作物種類影響收穫，或是因為氣候影響收成結果！

並提醒我們春夏二季多注意洪災，潰堤等事；秋冬二季流不通，呈現的狀況也許是交通中斷，或是河谷淤塞等天災人禍。

也可看出二地收成狀況不同，有的國家收成好，有的則欠收，存在較大地差異性。同時也諭示著某種產業或農產品，原本被大眾遺忘放棄後，今年開始又重新有它的利用價值，並比以前價格看漲！

另外在經濟方面，有可能要三年後才會轉好，引申來說，普羅大眾還是會為了過高的房價、物價和薪資表現感到憂愁，國內的經濟仍是不景氣。

二○二四年，即使會有失意或不順之時，但也是我們勇於嘗試、修練我們智慧心的時機；只要懷抱著希望，一點一滴進步，就能夠在順境及逆境中遊刃有餘，所有事情都會越來越順遂。別忘了隨時給自己打氣，相信付出終將會有甜美的收穫。祝福大家慢慢蛻變成更棒的自己，迎接燦爛的祥龍年！