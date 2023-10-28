記下來！2024龍年開工開市吉日

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開工和開市是農曆年後極為重要的儀式。無論是大公司還是小企業，都會在農曆年後挑選日程，進行開工開市，以期新的一年事業鴻圖大展、生意蒸蒸日上。儀式通常由負責人或營運主管親自主持，並帶領全體員工一同參與，祈求神明保佑公司營運穩定、獲利豐收。

開工吉日：

開工的吉日與吉時之選擇，應以公司行號負責人或重要的管理階層主管為主，並且要避開與老闆、負責人和高階主管的沖煞生肖。

開工吉時：

開工的祭拜儀式宜在午時（上午十一點至下午一點）前進行，因為午時前陽氣正盛，在午時祭拜可迎接天地正氣，有助催旺財運！

祭拜位置：

宜在公司或商店門口的明亮處，擺放供桌與祭品，面對天空，誠心祭拜，祈請眾神護佑公司營運可期。

參與人員：

由公司負責人或高階主管帶領全體員工一同誠心祭拜，祈求開工順利。

祭拜供品：

供品包含鮮花與紅蠟燭各一對、香和香爐、茶或酒三杯、鞭炮一對、五種水果（鳳梨、蘋果、香蕉、橘子、棗子）及三色金（壽金三支、福金三支、刈金三支），亦可準備發糕、糖果和甜湯圓等供品，且可在上頭貼招財進寶、開工大吉等吉祥話，有助招來吉祥福運。

誠心祝禱：

由主要祭祀者念誦祝禱文，向神明稟告今日開工開市的吉時、主祀者姓名、公司行號名字、公司行號地址等，祈請神明護佑，幫助開市順利。

祭祀流程：

祭拜儀式完成後燒化金紙，再點燃鞭炮，慶祝開工開市一鳴驚人，接著將三杯茶或酒向外潑灑，再收拾供品，發給員工分享，與員工共享福氣，使福運綿綿不絕。

其他事項：

開工開市當天宜互相祝福，老闆可準備紅包發給員工，象徵大發利市、業績長紅。