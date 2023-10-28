熱門月月配ETF大比拚 4檔優缺點一次看

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台股震盪，讓股民們無所適從，轉而將目光投向ETF，尤其是越來越多投信推出「月配型ETF」，也難免讓許多投資人感到心動，本篇也從月配型ETF中挑選出熱門的4檔不同類型ETF進行比較，讓讀者能直觀感受到各優缺點。

不少人會選擇投資ETF來為自己加薪，而投資的回報當然是越早能看到越好，因此投信也推出許多月配息ETF，主打每個月都能看到配息，如今市面上越來越多的月配息ETF，本篇也列出近期最熱門的四檔ETF進行比較，幫您分析各檔的優缺點。

月配息ETF的優點在於可以穩定創造每月額外的現金流，且股利分散成十二個月發，大大降低被扣到2.11%二代健保補充保費的機會，因為「單筆」超過二萬元的可能小了很多。本篇將各介紹兩檔股票型ETF和債券型ETF，分別是目前市場上最火熱的「復華台灣科技優息ETF基金」(00929)，還有近期新開募、討論度相當高的「中信成長高股息」(00934)，以及截至10月25日台灣債券ETF市值最大的「中信高評級公司債」00772B，和近期上市不到一個月基金資產總淨值就超過100億元的「國泰10Y+金融債ETF」(00933B)。

而月配型ETF分成股票型ETF和債券型ETF，股票型ETF是投資公司，因此理論上來說成長潛力相對較大，而債券型ETF依據投資標的的不同，可以區分為公債ETF、公司債ETF等，通常是穩健領取債息。

此外，配息穩定性上，國內股票型ETF可能相對較弱，尤其是空頭環境時，股票型ETF需要收手續費和證交稅，但是債券ETF通常會有較固定的配息，而且如果債券ETF屬於境外所得，即使單次股利超過二萬仍可以免繳二代健保補充保費，再加上免課證交稅的優勢，因此雙方各有好壞。

掛牌四個月規模衝破900億元─00929

00929掛牌近四個多月，規模就突破900億元，其全名為復華台灣科技優息ETF基金，掛牌日期為2023年6月9日，追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數，也就是他會打包好台灣電子類股，「科技」、「優息」方面表現好的公司，以上市上櫃市值前二百大電子類股為母體，經流動性檢驗，考量波動度、近三年平均股息殖利率、近五年現金股利變異係數、長短期本益比差距、股東權益報酬等基本面指標，再依股息殖利率由高至低排序，選取排名前四十名做為成分股。00929前五大成分股為聯發科(2454)、京元電(2449)、矽創(8016)、新普(6121)、大聯大控(3702)。

由於00929屬於新上市ETF，首次月配息為6月30日，每單位配息0.11元，除息日為7月19日，領息發放日為8月14日，年化配息率7.95%，第二次每單位配息同樣為0.11元，除息日為8月17日，分配基準日期為8月23日，發放日期為9月12日，第三、第四次配息也同樣是0.11元。根據官網資料，00929所追蹤的指數股息率於2022年達8.2%，不過由於剛上市不久，缺乏歷史資料，無法看出00929績效表現，能不能穩定有高殖利率還是要再多觀察。

00929風險報酬等級為RR5。

月配高股息新兵─00934

標榜首檔台股「純」高股息月配ETF，00934全名為「中信成長高股息」，號稱兼顧每股盈餘(EPS)和股東權益報酬率(ROE)兩項指標，讓投資人有望領好息，同時也具賺進資本利得的機會，中信成長高股息ETF主要特點是「月配息」和「追求填息」。

00934追蹤台灣優選成長高股息指數，該指數每年根據台股除權息的活躍和淡季進行兩次調整，其中四月是股息累積高峰期，九月是資本增值的時機。不過目前00934剛開募，尚未進行第一次配息，時長過短，因此也無法得知其績效如何。

00934所追蹤的「臺灣優選成長高股息指數」，以近十二季統計來看，臺灣優選成長高股息指數平均稅後EPS達5.11元，勝過臺灣加權指數3.99元、臺灣高股息指數的3.17元、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數的2.41元。觀察近十二季平均稅後ROE為15.29%，亦優於臺灣加權指數12.55%、臺灣高股息指數10.83%、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數9.02%。

00934在9/22追蹤指數前十大成分股包括聯發科(2425)、聯電(2303)、聯詠(3034)、日月光(3711)、瑞昱(2379)、欣興(3037)、萬海(2615)、華碩(2357)、南電(8046)和頎邦(6147)，產業大多集中在半導體業，佔了全部的47.36%，其餘則在電子零組件、電腦及周邊設備、電子通路、航運業等。不過就2023年上半年整體觀察來看，半導體產業景氣尚未復甦，具體營運回溫時點仍難以掌握。

00934風險報酬等級為RR4。

目前規模最大的債券ETF─00772B

00772B為中國信託投信於2019年一月發行的第一檔債券ETF，也是全台第一檔規模突破千億的債券ETF，是截稿前規模最大的債券ETF，全名為「中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金」，追蹤指數為「彭博10年期以上高評級美元公司債指數」，為追蹤剩餘年期在10年期以上且發行人的指數信評介於AAA等級至A間之美元公司債券表現，也就是只買高評等的公司債，選擇投資標的為A-以上投資級債，兼顧高信用品質，同時又具有相對公債較好的收益。

此外，成分債券選取標準還包含了由一般企業、公用事業、金融機構所發行之美元計價公司債；債券最小流通在外面額須大於7.5億美元；債券之信用評等參考Moody’s、S&P信評機構之評級，其中一家之信評需至少為A-或A3，若只有一家信評機構，則該機構給予之評級需至少為A-或A3；債券距到期日須大於十年；僅納入優先順位債券；僅納入固定利率債券；單一產業權重不超過20%。

00772B固定每月最後一個營業日固定調整一次，於次月第一日生效，調整後的指數成分包括：合格的債券、新發行債券、或再次發行(re-openings)債券。不過截止至2023/09/30，00772B近三個月報酬率為-5.04%，近六個月報酬率為-3.47%，近一年報酬率為2.32%，近二年報酬率為-16.04%，近三年報酬率為-20.47%，成立以來報酬率為-0.8%。

00772B風險報酬等級為RR2。

上市不到一個月規模就超過百億元─00933B

00933B全名為「國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 證券投資信託基金」，追蹤指標是「彭博 10 年以上美元金融債券指數」，投資於十年期以上美元金融債券，篩選投資等級債券(Baa3/BBB-/BBB-)，且成分債券的在外流通餘額需達到三億美元以上，也就是專注在金融債券上。

在1981到2022年全球的債券市場當中，金融業權重占比逾三成，可見金融債券屬重點，且平均違約率比非金融行業更低，而就收益率而言，由於全球債市受到聯準會升息的關係，出現嚴重的折損，因此債券收益率更能吸引投資人，在全球債券主要債券指數收益率之中，截至2023年七月底Bloomberg資料顯示，彭博10年以上美元金融債券指數為5.55%，收益率勝過其他債券指數，比如美元公司債(LUACTRUU Index)、美國公債(LUATTRUU Index)及全球公債(LGTRTRUU Index)。

00933B這個ETF的投資組合包含高評級金融債券，例如美國銀行、摩根大通、高盛、花旗等。0933B風險報酬等級為RR2。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／李羿璇