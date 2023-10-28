法人4Q買超股 選股關鍵在這

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法人第四季選股關鍵，在明年成長潛力與獲利評價，而投信主動型與被動型基金先前賣股騰出部位後，十月開始大舉買進哪些標的成分股，本期封面故事以三大條件篩出138檔，其中三大法人第四季聯袂買超的有45檔。

從三大法人同買的內容來看，聯發科、瑞昱、義隆、聯詠、茂達等IC設計股，仍是法人回補首選，金控權值股兆豐金、永豐金、中信金，晶圓雙雄台積電、聯電，矽晶圓的合晶，封測的日月光投控、力成、京元電、南茂，車用的胡連、高技、凡甲，記憶體的威剛、創見，通路股聯強、大聯大，高速傳輸的祥碩，集團股的遠東新、遠百，以及生技股的智擎、台康生等等，都是法人十月加碼標的。

另外，檢視27檔投信持股比率大於外資持股比率的「投信吃定外資股」，其中投信十月以來加碼的包括中航、華星光、萬潤、精測、宏碁資訊與廣積等，值得持續追蹤。

時序進入十月底，第三季財報將陸續出爐，法人年度最後衝刺績效也緊鑼密鼓展開，尤以投信主動型與被動型基金先賣股騰出部位後，開始大舉買進標的成分股布局，由於上半年受惠AI狂潮來襲，多數法人績效亮麗，不過，第三季隨著主流股與大盤指數回檔修正，影響下半年表現，因此第四季挑選成分股顯得格外重要。理周投研部表示，今年第四季法人換股操作因適逢大選年與往年稍見不同，大致歸納以下三條件選股供投資人參考。

理周投研部指出，外資作為較受國際局勢影響，且換股挑股較具機動性，而今年因適逢大選年，投信法人在換股或選股上多少仍有政策影子，尤其在大盤走勢偏弱時，權值股、金融股與生技股仍是其著墨標的，與八大行庫官股有分進合擊態勢，然這類股只求穩對高績效表現難以奏效，因此能夠創造波段高額價差個股會是首選標的。

法人換股三條件 舉例說明

現階段法人換股三條件其一是近日投信呈現買超情形，且仍持續站在買方者；其二是上半年獲利，第三季每股稅後獲利(EPS)仍高於前兩季者可不畏高檔持續加碼，前述兩條件為必要符合條件者，且持股率短線不宜過高者；其三是本益比已在高倍數，且投信持股比已達飽和者可待回檔修正再進場。

或許上述說法較籠統，理周投研部以實例做說明較清晰，先從上週(十月廿日以前)投信近日買超個股，例如至上(8112)、瑞儀(6176)、萬潤(6187)、威剛(3260)、高技(5439)、群聯(8299)、致伸(4915)等，持股率約在1.2%至4.22%，以萬潤最高、其次是威剛3.91%，買超張數則以威剛最多達5,169張、其次是瑞儀達3,214張。

若以前述三條件來看，萬潤即因投信持股率已達滿足點，十月廿三日開盤隨著大盤走弱而下跌，另至上、瑞儀以及威剛等則呈現逆勢上漲，其中威剛持股率雖高但基本面轉強，上半年稅後純益3.41億元，每股純益1.11元，上週自結前三季營收226.66億元，營業利益7.02億元，稅前獲利10.65億元，以現增後股本約29.35億元計算，稅前每股獲利3.63元，且以九月來看，營業利益率已達7.9%，較第二季的2.07%大幅成長，這就是條件二「可不畏高檔持續加碼」。

另外，以定穎投控(3715)、金像電(2368)這兩檔為例屬於第三條件者說明，投信上週是站在賣方，張數相當多分別是4,340張、3,218張，而持股率分別是7.47%與12.03%，所幸個股均在月線具支撐，加上基本面不錯，十月廿三日股價呈現逆勢走高格局，後市相當值得期待再攻一波漲幅。

以這兩檔基本面解析，定穎投控受惠電動車產品線占比逐步攀高達25%，也大幅激勵第三季毛利率至24.7%，季增4.8個百分點、年增8.2個百分點，隨著電動車產業趨勢確立，需求將逐步增長，定穎投控的產品優化奏效，目前汽車板占比達70%、面板12%、網通／伺服器4%，明年汽車板還有機會再提高，明年EPS則可達6.6元。

明年獲利目標 第四季選股關鍵

理周投研部表示，目前時序已進入第四季，法人操作個股大都以明年獲利目標為計算個股價值標準，定穎投控若以今年EPS估，顯然本益比已高達二十七倍，若以明年目標EPS計，現今本益比僅十六倍，因此短線上難免震盪，建議以90元至110元區間操作，中長線目標價則可上看130元。

其次，金像電除主板外，AI伺服器所需的加速板(OAM)、高速通用板(UBB)以及交換器板(Switch Board)都有，隨著市場需求增溫，個股基本面也逐步轉強，第二季稅後獲利8.17億元，季增89.95%，估第三季營收達82億元，稅後淨利10.6億元，季增29%。

理周投研部表示，八月時市場估金像電今年每股稅後淨利(EPS)7.31元，當時紛調高目標價，現今則再調高EPS至7.5元，但明年預估有挑戰13.5元的機會，給予二十一倍本益比計，短線以188元至220區間操作，但目前已進入第四季，不少法人會以明年EPS估股價走勢，因此中長線目標價上看280元。

另外，就是穩定高股利個股也有機會成為法人換股或加碼標的，例如背光模組廠瑞儀(6176)，因受末端消費依舊低迷影響IT產品銷售，個股未見旺季效應，紛調低全年每股稅後淨利，不過，因股利派發率高達65%至70%，投信從十月初一路買超至今，股價也具抗跌或上漲態勢。

文／陳春霖、蔡武穆

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。