美中貿易戰4.0開打 核心關鍵在台商？

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美中貿易戰4.0來得這麼快，而且核心關鍵是「台商選邊站」，過去靠搶單生產發跡的台商，必須藉台灣AI半導體與資通訊的產業優勢，加速轉型升級。

10月19日和碩聯合科技董事長童子賢從2017年川普政府政策分析脈絡，認為一波一波的中美貿易摩擦版本從1.0已經到了現在的3.0，未來若全球摩擦對抗沒有停下來，極有可能進展到4.0。話音剛落，10月22日便傳來《環球時報》獨家報導，中國稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

10月23日民進黨立院黨團召開記者會指出，細數中共打壓台商目的，都是為了介入台灣大選，從2005年奇美集團遭查帳壓力，2016年海霸王集團遭查廠罰款，2021年遠東集團遭裁罰4.74億元。中國明確介入在野整合，要藍白合一對一，對決賴清德。

有趣的是，10月18日鴻海科技日當天，庫克訪問立訊精密位於浙江嘉善的工廠，庫克在微博表示，蘋果跟立訊合作超過十年，現正生產蘋果一些最先進的產品，包括Apple Watch系列及iPhone 15 Pro Max等，而立訊將於2030年實現為蘋果生產的碳中和。

美中貿易戰4.0來得這麼快 核心關鍵是「台商選邊站」

另一方面，黃仁勳出席鴻海科技日，並表示雙方將要合作創造基於輝達加速運算平台的「AI工廠」，製造電動車需要的軟體，得以「輸入數據、輸出智能」。鴻海董事長劉揚偉強調，鴻海正在從一家製造服務公司，轉型為平台解決方案供應商！發現了沒，各位看官，想不到美中貿易戰4.0來得這麼快，而且核心關鍵是「台商選邊站」。

蘋果培植第二供應商跟台灣蘋果供應鏈殺價早就已經是公開的秘密，鴻海的轉型也是因應遲早有一天立訊會搶下iPhone最先進的機型組裝，原本立訊不會這麼快接到iPhone 15 Pro Max的組裝訂單，但因為去年「疫情」的關係，河南防疫一團亂，也不知道這背後有什麼故事，總之，為了不耽誤iPhone出貨，給了立訊機會搶入最新一代的iPhone組裝。

反觀鴻海與裕隆合資的鴻華先進以CDMS(委託設計製造服務)模式跨入電動車市場，企圖在2025年達到電動車一兆營收、市占5%的目標，但是自從特斯拉的上海超級工廠於2019年一月開始量產，到2022年也不過才四年時間，特斯拉今年至少降價五次，而且很有可能最快第四季在銷售量上輸給比亞迪，由此可見中國電動車競爭有多激烈，鴻海能夠後發先至嗎？鴻華先進的CDMS模式，有助傳統車廠減少投入製造的成本，新車款開發期由以往48~60個月大幅縮減至24~36個月內，是轉型過程中成功與否的關鍵。

但是索尼移動公司總裁兼CEO評論中國電動車表示，中國電動車就是手機加電機，只是排列手機圖標，暗示中國電動車沒技術驚喜，但這背後另一層隱藏的意思是，大量複製是中國製造的強項，所以鴻華先進平均兩年才出一款新車，要在2025年達到一兆營收的目標還有硬仗要打。

真正的秘密武器 幫電動車內建AI大腦

當然，鴻海也清楚這點，所以真正的秘密武器是幫電動車內建AI大腦，這點跟特斯拉的策略一樣，自動駕駛才是擺脫中國電動車追趕的關鍵，特別是當下美國進一步縮緊AI晶片出口禁令，所以黃仁勳說電動車蒐集更多使用者數據後，回傳給AI工廠處理，讓電動車愈來愈聰明、優化服務，且不只適用在電動車，包括智慧製造、智慧城市，甚至可擴及至所有行業。

是的，就技術上的確是這樣，但對中國市場來說，不是技術最好就賣得最好，更不是技術最領先就一定跟你採購，這部分牽扯到台商最不想碰的政治因素，就連彭博社也認為鴻海被查稅跟政治有關，換言之，美中貿易戰4.0進入到選邊站的表態階段。

台積電的一奈米製程之前 台灣供應鏈仍然不可或缺

或許有人會認為選邊站就是供應鏈重組去台化的代名詞，關於這點，國發會主委龔明鑫表示，台灣資通訊(ICT)產業實力堅強，在許多科技領域具有領先地位，「供應鏈重組說要台灣沒有參與，幾乎不可能」。

是的，至少在台積電的一奈米製程之前，台灣供應鏈仍然是不可或缺的一環，但不可否認的是，樹大招風，現在各方勢力正在設法降低對台灣供應鏈的依賴，台灣需要跑得更快、更遠，研發更多高技術含量的科技，讓世界供應鏈無法擺脫台灣的依賴，這樣才能爭取更多的時間來排除地緣政治所帶來的風險。

文／洪寶山