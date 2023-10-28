AI基本面無虞 股價卻直直落 問題出在哪？

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輝達新禁令

2022年10月美國商務部針對H100、A100最先進的AI晶片祭出口禁令，但輝達隨即釋出降速版A800、H800，符合當時白宮設定的標準、繞過管制。美國最新封鎖令將禁止A800、H800甚至L40、L40S、RTX4090都不能出貨至中國。

由於禁令還有三十天公眾意見諮詢期，短期內可能再掀一波搶購囤貨潮，新禁令已經醞釀一陣子，輝達早就知悉此事，各位覺得上次馬上推出降版的A800、H800，這次沒有新產品應對嗎？

輝達黃仁勳日前接受訪問表示：全球AI晶片市場需求還是很強，正在籌畫下一代為AI基礎設施等應用所打造的晶片，這次來台也與廣達、華碩等夥伴見面，討論合作策略。

高階的H100目前交期長達36~52周，中國來排隊買的資格都沒有，AI需求很強，未來展望很好不是隨便說說的。更何況輝達主要市場在歐美大型的CSP雲端伺服器業者，中國市場營收占比相對低，影響程度低。

台積電法說會

公布第三季財報，毛利率54.3%，營益率41.7%，雙雙優於預期，Q3稅後EPS +8.14元，前三季EPS +23.13元。AI資料中心需求，目前已佔台積電營收6%，未來會進一步提升，魏哲家表示：第四季三奈米需求強勁，AI需求依舊強勁，呼應輝達的看法。

今年資本支出維持在320億美元不變，優於預期，展望第四季，估季增8.8-13.44%，但Q4毛利率與營益率會比Q3微幅下降，毛利率估51.5-53.5%，營益率估39.5-41.5%，展望2024年已看到需求好轉跡象，雖然美國擴大AI禁令，魏哲家認為「影響有限」，2024年是健康成長的一年，二奈米先進製程進展良好，預計2025年下半開始量產。

台股不缺機會

既然AI世界級領頭羊均表示基本面無虞，樂觀看待2024年，為什麼相關AI概念股還是跌跌不休？

七月底里歐跟大家分享：台股有很多AI是沾邊靠題材上漲的，還有二線的AI股，AI營收占比不高純度低，當股市修正時會跌回原點，但AI純度高的，有寡佔性質，高毛利率，專利數多坐擁「寬護城河」的好公司，它會抗跌，等外在利空消散，它就會領先創波段高。

台股短線面臨的外在利空，誰曉得哈瑪斯偏偏挑選十月襲擊以色列，只能說還好是在輝達黃仁勳去以色列AI峰會前，不然萬一發生什麼事，後果可能會更慘烈，輝達新禁令選在十月公布，十一月生效，美債殖利率直直飆升，債券價格直直落，對中小銀行來說會不會再次引發倒閉危機？

台灣跟別人不一樣的地方在於明年一月總統大選，根據過去七次大選統計資料，倒數最後三個月進場，平均報酬率為4.96%，比選前兩個月進場平均報酬率1.64%、選前一個月進場平均報酬-0.02%都高。若去除系統性風險後的表現，平均報酬率分別為+8.6%、+6.9%、+3.6%。

此外，依據最近三十七年統計資料，十一月上漲機率61%、十二月上漲機率75%，十二月是全年上漲機率最高的一個月，十一月、十二月平均漲幅為2.3%、2.4%。

當新聞媒體都在講利空，股價下跌最主要的原因就是籌碼混亂，第一，熱門股融資多，第二，當沖客多，開盤買、收盤賣，加劇賣壓，第三，投信Q3認養的AI股，觸及停損點，開始砍出。

投信不知道明年營收業績好嗎？當然知道，不過內規12-15%虧損已經觸及，還是得砍，投信一張的賣壓要乘五倍，因為很多投資人、大戶跟著砍。但很多股票甚至已經跌到半年線、年線，該怎麼辦？

AI資金進場抄底

10/20指數最低來到16,271點，破16,300，台積電貢獻權值+80點，收盤小跌12點，金融股國泰金、富邦金都看到明顯拉抬，八大官股行庫連續買超，護盤跡象明顯。

AI指標：緯穎+3.4%、奇鋐+3.18%、光寶科+0.93%、雙鴻+0.49%、英業達+0.46%、台光電+0.75% 收盤翻紅，盤中世芯-KY、川湖、神達、緯創、技嘉、營邦都一度翻紅，收盤小跌作收。

跌到200日線：光寶科、英業達、神達、建準、廣運、華碩，接近200日線：緯創、技嘉。那這些弱勢AI可以抄底嗎？投資朋友要思考的不是股價是否便宜，而是公司產品是否具有競爭力，不會因為市場競爭就輕易被淘汰，或者砍價競爭。

每當客戶開發新產品時，就優先找該公司來共同參與研發設計，這樣的公司才是值得投資的好公司。團隊重壓看好的川湖(2059)就具備專利多、高市佔率、高毛利、具有寡佔性質、競爭力強、進入門檻高的特質。

信驊(5274)─全球伺服器管理晶片市占超過八成，世芯-KY(3661)─專攻高階客製化晶片IC設計，AI、HPC需求旺，創意(3443)─ASIC開案需求增溫，雙鴻(3324)、奇鋐(3017)─高階散熱系統廠，川湖(2059)─全球AI伺服器導軌市佔率超過五成。這些有特殊產業地位的公司，可列入觀察首選名單。當利空鈍化，這些股票最有機會一馬當先衝出去。

文／李春生

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。