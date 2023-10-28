高利率下的美國七大科技股 明年還能續撐下去嗎？

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以後進入中國旅行、探親、求學、工作、洽公等，會不會先來填個「愛國教育」問卷調查表，沒有填海關想要的回答就出不了海關呢？

早期拿紙本的台胞證時代，每次在飛機上都要填進入海關的表格，重點在國籍一欄，填ROC、台灣、中華民國等都會被要求「更正」，只有填「中國」才能通過海關，相信有往來兩岸的台胞都經歷過這段，虛應故事了幾十年。

明年大選後 估台商的政治成本會墊高

現在中國因應台灣總統大選的局勢發展，先是10月22日富士康查稅、查企業用地，10月24日再加碼「思想教育」，中國第14屆全國人大常委會第六次會議表決通過「愛國主義教育法」，將於2024年1月1日起實施，重點在這部法案一共有五章四十條，對什麼是愛國教育、範圍、適用人群和潛在罰則都列入，不只大陸民眾受影響，就連台港澳三地也被點名，外界好奇，北京在愛國主義教育這塊，又會怎麼處理台灣的民眾。

前陣子一份民調顯示，超過六成的台灣民眾支持「維持現況不變」，不知道在海峽中線頻頻被踩線的現在，還算不算「維持現況不變」？

諸行無常，世間沒有永遠不變的東西，全球貿易自由化走了四十年，現在國安凌駕降低成本，全球供應鏈重組，台灣處在核心關鍵位置，離不開美國技術，也離不開中國市場，既不想選邊站，偏偏中國就是美國的假想敵，夾縫中求生存。

但隨著中國經濟、軍事強起來，兩岸灰色模糊地帶越來越少，就像富士康被中國查稅一事，有評論認為不管結果如何發展，富士康都會被共同富裕，其中的理由之一就是，在美中供應鏈脫鉤的過程，富士康也將產能移到印度，對中國來說有種吃飯砸鍋的感覺，怎麼讓你說走就走，零成本的出走。照局勢發展，估計明年選後，台商的政治成本會墊高。

科技大廠公布財報 股民玩心理戰

10月25日突然傳來美國新版AI晶片禁令已於10月24日生效，原先給了三十天的意見徵求空窗期被取消了，輝達並沒有解釋美國政府為什麼提前了時間表，其實大家都心知肚明，有沒有那三十天意見徵求空窗期，結果都是一樣的，乾脆不裝了，也省心省事。

除了這個新聞之外，微軟與谷歌也發布了第三季財報，盤後微軟漲3.67%，谷歌跌-6%，先看微軟第三季營收年增率13%，淨利潤年增率27%，上一季由於Azure的成長率變緩，有點預期過高的失望，瞬間就搞得好像微軟添加了AI功能卻兌現不了的感覺，然後算了一算成本如何又如何的燒錢，於是第二季財報發布後微軟的股價跌了一波。

這次市場沒期待，結果Azure和其他雲服務的營收第三季成長29%，雖然未達到第一季31%的成長率，但並未像第二季那樣繼續放緩至27%，高於分析師預期的26%，於是盤後股價漲了。

所以股票市場就這樣，市場唱多的聲音越大，往往公布財報之後，好的也跌，不好的跌更多，說到底，什麼不如預期或是優於預期，股民玩的就是心理戰。

七大科技股 還能繼續撐美股？

前AI霸主谷歌今年股價倒是挺不錯的，雖然從第一季以來的聊天機器人大戰落敗至今，但股民還是很相挺的。第三季營收年增率11%，高於市場預期，淨利潤年增率46%，也優於市場預期，但盤後股價大跌。

哈！理由跟第二季的微軟一樣，股民關注的焦點是雲服務，去年第三季谷歌雲服務營收年增率達37.6%，第四季成長32%，今年第一季和第二季度都成長28%，結果第三季僅成長22.5%，為十一個季度以來成長最慢的一季，所以盤後股價大跌6%。

但觀察Ｋ線圖發現，谷歌的股價正好回測了2021-2022年期間的頭部套牢區的頸線壓力，屬於假突破、真拉回的反彈走勢，如果後續發展繼續疲弱的話，那麼對於美股的貢獻將是一大拖累。

當前美股就是靠著七大科技股支撐著，除了已公布財報的特斯拉、微軟與谷歌之外，輝達與Meta的股價走勢較強，但蘋果與亞馬遜的走勢就有可能轉弱，所以七大科技股支撐美股，對抗美債殖利率倒掛一整年的經濟衰退論之後，第四季到明年上半年是不是還能這麼神勇，這可能就是美股會不會應了大摩的熊市反彈近尾聲的觀點。

縮表持續中 美債還在賣

十年期美債殖利率一度突破5%，華爾街投行齊喊5%可以了，這幾天十年期美債殖利率確實回落了些，10月24日收4.83%，畢竟FOMC利率會議要來臨了，債市的空單逢低回補是合理的操作，關鍵是，聯準會的升息之路還有多遠？

一般而言，市場預期明年聯準會將降息，所以債市認為十年期美債殖利率5%是個重要的觀察指標，但就算是聯準會停止了升息循環，別忘了縮表還在持續中，每縮表一兆美元相當於升息一碼，而COVID-19疫情以來聯準會的資產負債表膨脹了四兆美元，換言之，聯準會是當前美債的賣方之一，做莊的還在賣美債，試問美債跌夠了嗎？

近期美債殖利率飆升 堪比聯準會升息一碼三次

更何況，截至八月底，中國作為美國第二大海外債券持有者，持有美債的規模降至8054億美元，創十四年來最低紀錄，而第一大債券持有者─日本在五月減持美債304億美元，創去年十月以來單月最大減持規模。

由於美、中、日三方正面臨地緣政治升溫的風險，美債的減持趨勢預期還會持續。市場聚焦在升息何時終止，但其實應該聚焦在美債殖利率飆升的影響性，根據摩根士丹利金融環境指數(MSDCI)，截至10月20日，十年期美債殖利率上升，對金融環境的影響相當於九月聯準會利率會議以來升息一碼了三次。

由於這次美債殖利率飆升來自於外部因素，所以十一月FOMC利率決策會議應該會維持利率不變，以抵銷更高的殖利率的拖累。換言之，最近期美債殖利率上升已經完成了聯準會年內剩下的兩次會議的任務，所以十一、十二月的FOMC利率會議應該都是維持利率不變。

估第四季美國發債金額仍處高位

但是金融市場受到高利率的壓力仍是有增無減，因為美國財政部將於10月30日和11月1日分別公布第四季的融資需求以及具體的發債計畫。美國九月份財政赤字由八月的盈餘893億美元擴大至赤字1710億美元。

在烏克蘭與以巴兩個戰場同時開打的情況下，估計第四季美國發債的金額仍會處在高位，值得注意的是，美國眾議院議長選舉難產，但國會必須在11月17日前通過2024年正式財政撥款，估計越靠近期限，又將引起一陣媒體的騷動。

文／洪寶山

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。