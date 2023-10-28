兩檔新月配ETF掛牌 00929霸主地位不保？

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10/26台股重挫285點，三大法人合計賣超386億，其中外資、自營商分別賣超286億、119億，投信最勇逆勢買超19億，難道是為了不負政府百億代操基金所託，試圖力挽狂爛？選前100天政府基金大撒幣，投信加入護盤國家隊，10/5指數大漲180點收16,453點。10/26收16,073點，創近五個月新低，金管會主委受訪問到台股近期頻頻出現破底訊號，強調「我認為台股沒有破底，現在還有16,000多點！」若以整數關卡為底，確實高出73點，所以指數創新低但沒有破底。

投信之所以一肩扛起多頭重擔，非因銜命效忠台股，逆勢操作有非買不可的苦衷。ETF只要有新申購，就必須按照比例買進成分股。00929復華台灣科技優息因月月配息聲名大噪，一炮而紅也令同業眼紅：基金規模自50億狂奔至936億(10/26)。00929股價自9/15見高點18.36元經過2次除息，10/26最低跌至17元。成分股漲跌左右ETF淨值，ETF價格與淨值連動，00929股價創近一個半月新低，基金規模竟創新高，表示即使下跌每天仍湧入大量申購，月配息ETF有龐大死忠擁護者。基金公司牢牢抓住大眾口味，紛紛推出月配息商品，11月即將有兩支月配息ETF掛牌，挑戰00929霸主地位！

同樣標榜月配息，選股方式不能一成不變，沒有區隔與差異，無法超越00929。

三檔高股息ETF簡介：

三檔月配息ETF特色：

00929復華台灣科技優息

1. 100%科技股，AI含量高。

2. 有收益平準金，穩定月配。

3. 基金規模飛奔，50億變900億。

4. 持股集中度高，短線波動大。

5. 年化配息率7.69%。

收益平準金全名：「讓收益公平分配的準備金。」保障較早買進ETF的人配息收益不會被後申購的人稀釋。

ETF收益平準金主要來源：

(1) 成分股配發股利。

(2) 換股產生買賣差額。

(3) 新申購基金投資人本金提撥。

ETF年化配息率公式：

(配息金額/除息前日淨值)X一年配息次數 X100%

00929蔚為風潮，有收益平準金，上市即配息，受益人可以月月領，換算年化配息率高達7.69%，大勝所有債券型商品，但這個數字有陷阱，年化配息率計算分母是除息前日淨值，若成分股下跌淨值往下掉，表面上領到相同配息金額配息率會更高，實際上總持有資產價值因淨值下跌減損。固定月配，是有可能配到自己的錢。高配息率不等於高獲利。

00934中信成長高股息

1. 月配息，無收益平準金。

2. 每年4、9月調整成分股。

3. 旺季鎖利、淡季攻利。

4. 回測成分股年化報酬率15%。

因為沒有收益平準金，00934無法一上市就配息，首次收益評價日為2024/6/30，最快明年7月才「有可能」啟動第一次月配息。若無處分股票資本利得，則成分股沒有配息且填息之前沒有收益，月配並不保證月配。00934每年4、9月調整成分股，主打除息旺季前，買進高配息、填息機率高股票；進入除息淡季，轉進高成長股票。

00936台新永續高息中小型

1. 月配息，無收益平準金。

2. 選股扣除市值前50大。

3. 近三月成交金額前70%。

4. 連續兩年ROE正數股票。

與00934不同的是，00936公開說明書載明：本基金成立滿30日後，經理公司應依收益評價日之本基金資產價值進行收益分配之評價。所以11月就會做第一次收益評價，近期非除息旺季，年底前配息機率不高。00936成分股排除市值前50大股票，年底中小型股相對活躍，每年6、12月進行成分股定期審核，行情好12月換股可能產生資本利得，有機會在明年1月配息。

三檔月配息ETF核心訴求：

00929：追求成長，汰除景氣循環股。

00934：高股息兼具成長性平衡配置。

00936：範圍廣、風險分散、波動小。

投資月配息ETF，想到每月都有股息入帳，內心不自覺飄飄然，很有包租公的FU！月配息ETF單純字面解讀能滿足兩種人：退休財務規劃需求、每月領息耍廢度日。如果手上有筆閒錢想AII-IN，00929雖然標準月配，卻最不適合，因為：

1. 成分股集中科技業，短線波動大。

2. 一年調整一次成分股，機動性低。

3. 成交量大，適合隨AI熱潮短線操作。

4. 隔日沖交易成本低，ETF交易稅千分之一。

300萬AIL-IN，00934最適合：

1. 追蹤永續高息指數。

2. 報酬率貼近大盤。

3. 根據股票季節屬性換股。

4. 高股息與高成長兼具。

定期定額，首重穩健，00936最恰當：

1. 成分股分散、多元、穩定性高。

2. ETF價格波動小，有利配息再買。

3. 股價不變，配越多、買越多。

三檔月配息ETF各有千秋，難分優劣，投資人應審視自身資金、個性、需求，決定投資標的。無論何種ETF，只要能秉持正確的心態與把握最佳進場時機：長期投資、追求複利；巧遇黑天鵝、賺超額利潤，再跟上台股資產增值慣性，台股包租公不是夢！

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。