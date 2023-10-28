以兩支染料起家 他從工友做到亞洲最大染料廠

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永光化學工業從染料起家，成為亞洲最大染料廠，也是專業光阻劑供應商；這主要歸功於現任榮譽董事長陳定川的正派經營，並訂定遠大目標。

根據《財訊》報導，51年前，永光化學工業公司從兩支染料起家，現任榮譽董事長陳定川讓這家公司成為亞洲最大染料廠。更重要的是，不讓美國和日本專美於前，還挑戰高難度的特用化學和電子化學品，目前是台灣最主要的光阻劑供應商。

不是化工科班出身的陳定川，卻有這樣傲人的成就，大家第一個疑問是：如何能培養出這麼高階的技術？陳定川身為礦工之子，儘管品學兼優，他小學畢業後就出外工作，在中華化工從打雜的小工友開始，25年間，因為認真負責而受到重用，從總務、會計、業務，一路做到專業經理人。同時他也半工半讀，畢業於台北商專（現台北商業大學）和淡江大學。

人品勝於專業》正派經營 吸引日廠合作

根據《財訊》報導，1972年，陳定川和弟弟陳定吉，以及日本永光化成等7位股東共同出資400萬元，成立了台灣永光化學工業公司。不料，1973年爆發石油危機，隔年公司財務陷入困境，股東紛紛退股。公司改組後，陳定川接任董事長，自此展現他自己的經營風格；其中最重要的一點，就是正派經營，不喝酒應酬、不給回扣，也誠實繳稅，不做兩套帳。

當時，永光1年生產200噸染料，規模小而且染布鮮豔度不夠，非常需要改良技術；經過輾轉介紹，陳定川有機會拜訪日本中外化成公司的社長若松正。陳定川回憶說：「若松社長先前拒絕了好幾位台灣大廠到日本拜訪的邀約，但他聽說我經營正派，立刻決定和我見面。他大我26歲，我們一見如故。我說『我想參觀工廠』，於是他按鈴請廠長進來，不但帶我去參觀，還當場答應協助我改善現有的兩支染料，並且提供更多技術。」

中外化成之後派了3位日本專家輪流來台，每個人兩個月來一次，一次來10天，整整持續了15年，只收取象徵性的費用。根據《財訊》報導，永光1983年推出反應性染料，是台灣第一家生產高單價的染料，營業額因此大增，顧問群功不可沒。但追根究柢，仍要歸功於陳定川堅持不招待客戶上酒家這樣的「好」事傳千里。

挑戰優於保守》進軍特化品 獲晶圓廠認證

不僅如此，陳定川勇於挑戰，訂下大型化、多元化和國際化的目標。1988年永光上市時，資本額已達到5億元，他決定要挑戰高科技。「當時一位董事勸我『不要去玩那個啦！高科技的東西成功率很低，挑戰是第2代的事，我們這一代好不容易賺這些錢，這樣就可以了，否則投資下去很難回收。』他講的沒錯，不過最後我還是決定挑戰。」

《財訊》報導進一步指出，因為陳定川創立公司的宗旨，是「配合政府的經濟政策，積極培養科技與經營人才，製造化學品，加強國家經濟力量，增進國民幸福」；他有強烈的使命感，認為永光的進步，就是國家社會的進步。

永光的產品涵蓋色料化學品、特化品、碳粉、包括光阻劑的電子化學品、以及醫藥化學品。為突破技術瓶頸，公司1年的研發費用占營收4%以上，同時聘多位專業顧問從旁指導。

《財訊》分析，以光阻劑為例，永光當時獲得工研院的技術，但量產是一大問題。之後獲得日本專家的協助，才能提供客製化原料，以推出符合客戶需求的產品；並協助開發I-Line光阻劑，通過全球晶圓代工大廠的認證。陳定川感慨說：「所有產品的開發都不容易，有些耗時10年，甚至20年才轉虧為盈；但要挑戰更高的境界，就必須付出。」

邁向國際化，也是陳定川很早就下定的決心。早在1986年，永光就買下敦化南路中鼎大樓6樓做為集團總部。當時，復興南路等地1坪比敦化南路便宜10萬元，但他認為敦化南路像是一條康莊大道，直通國家大門的松山機場。未來永光要廣為拓展海外據點，在世界各地插旗，外國人如果到永光拜訪，下了飛機可以直接從松山機場沿著美麗的林蔭大道過來。如今永光全球有20個營運據點，6個生產基地，員工1820人，行銷網遍布5大洲100多國，他的夢想已逐步實現。

此外，《財訊》也發現，陳定川非常重視溝通。以交棒為例，長子陳建信高雄醫學院（現為高雄醫學大學）畢業後，在台灣取得專科醫師資格，也拿到哈佛大學公共衛生碩士學位，並且回台在埔里基督教醫院服務。次子陳偉望清華大學化工系畢業後，又拿到加州大學化工碩士、密西根大學工業工程博士，做好接班準備。

溝通先於獨斷》與子女協商共治 順利交棒

不過，陳定川夫妻認為兄弟共同經營永光比較理想，於是詢問陳建信「是否願意放棄醫學回來接班」，同時也問陳偉望「是否願意和哥哥一起經營」，兩人慎重考慮後，決定共同治理公司。2009年起，由陳建信出任董事長，陳偉望擔任總經理，順利交棒，女兒陳如愛和夫婿則負責中國的業務，讓「信望愛」的力量發揮到極致。

根據《財訊》報導，陳定川交棒後，仍然每天到辦公室，原本只「被諮詢，不做決策」，後來因為世界情勢多變，覺得這樣不夠，因此稍做修正，會了解公司實際狀況後，協助「釐清情勢，提供建言」。他在辦公室內放了1張小圓桌，方便和員工在這裡促膝長談。為了跟得上時代，明年就要90歲的陳定川仍然好學不倦，閱讀財經雜誌、家族傳承等書籍，「每一個階段都要學習，每天有進步，就很開心啊」。

退休後他還致力於教育，在母校淡江大學和台北商業大學，分別推動經濟倫理和品格教育。他拿樹來比喻企業，品格是根，業績則是樹葉和果實，注重品格的企業會因根基扎實而穩固，樹葉長青而果實豐滿，因此企業主必須重視品格教育。陳定川一直把尊榮上帝當做工作的核心，希望後輩們也能持續把信仰融入企業管理，在業界為主發光。

文／孫蓉萍