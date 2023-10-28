印度經濟崛起 這些產業大啖14億人口紅利

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擁有逾14億人口的印度，近年來經濟表現亮眼，根據國際貨幣基金組織資料指出，自2014年莫迪上任總理後，印度的人均GDP從1,560美元成長至今年預估將達2,610美元，成長約67％。印度SENSEX指數今年來也上漲了8.94％，在新興亞股中僅次於台灣、越南與韓國。境內外相關主動基金，近一年來也繳出雙位數的績效。

根據勤業眾信（Deloitte）10月釋出的《印度經濟展望報告》，今年4~6月，印度的經濟成長率為7.8％；其中，製造業、建築業在政府資本支出增加、新住宅物業需求增加及價格下降的推動下，同比年成長4.7％與和7.9％。可見，此為基建題材受惠的關鍵。

漲勢最兇的成分股──「拉森特博洛集團（L&T）」。這家總部位於印度孟買的工程公司，今年來股價大漲47.89％。漲幅排名第二的「印度國家火力發電公司（NTPC）」，今年大漲了近44％。今年夏天，原本應是雨季的印度，因遭遇聖嬰現象導致降水量明顯減少、氣溫炎熱。同時，水力發電占比也下滑，燃煤發電取而代之。

今年7月，燃煤發電占印度人均總發電量達68.3％，較去年、前年同期平均約65.5％，增加了3個百分比。「印度電網公司（PGCIL）」與印度煤炭公司也因此受惠，近3個月股價各大漲25％及33.8％。

在印度政府資本支出擴增的加持下，營建、電廠類股今年來的股價漲勢剽悍。群益中小基金經理人林光佑指出，近幾年在人均所得提升下，印度人的消費心態相較過往更趨向樂觀，「都會區與百貨公司的消費金額比重，都比去年同期還明顯成長。」

隨著第四季將迎傳統節慶，為當地人結婚或是旅遊消費的高峰期。此時，像是珠寶金飾、休旅車（SUV）民生消費等產品，需求皆將提升。根據研調機構Statista統計，去年印度境內的銀飾需求量高達3472公噸，創下自2010年來新高。因此，像是從事珠寶、眼鏡等配飾生產的「泰坦工業」，不但今年來漲幅近3成，市場也看好可望持續上漲。

汽車類股方面，龍頭車廠「塔塔汽車」受惠於電動車銷量與獲利逐年成長，今年來股價飆漲了68.97％。公司預期，在新車推出與節前銷售的推動下，可望增加年底電動車的銷量；漲幅顯著的還有汽車巨頭「馬恆達（Mahindra）」和「瑪魯蒂鈴木（Maruti）」，今年來各漲了23.89％、27.78％。無論是汽車、珠寶，甚至先前提到的營建等類股，今年來的漲幅皆達雙位數。

SENSEX指數未來12個月的預估本益比為20.4倍；NIFTY指數為19.8倍，約落在10年平均之上。瀚亞印度基金經理人林庭樟認為，現在的本益比數字，是市場願意給予印度高成長的評價，後續可看企業獲利是否兌現。

在印度近年來的經濟基本面逐漸改善下，國內資金近年來也成了印度股市上漲的主力。根據高盛資料顯示，自2020年至2022年，內資共投入印度股市約435億美元，高於外資的102億美元。今年截至9月，內資仍持續投入139億美元，同期外資也流入165億美元。土洋投資人共同拉抬下，造就印度股市一番榮景。

文／黃偉柏

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