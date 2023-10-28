8檔金融股獲利全揭露！老手點名3大吸引力勝高息ETF 這檔最具「漲相」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近期上市櫃金融股已公布前三季自結獲利，成績如何？ 高股息ETF吸「金」功力同樣可觀，不少存股族蠢蠢欲動，《今周刊》專訪存股達人股海老牛，解讀金融股後市。

「去年金融股可說是利空不斷，雖然導致獲利大幅衰退，但也使得基期偏低，為今年的成長提供了良好的條件。」投資達人股海老牛表示。近期上市櫃金融股已陸續公布前三季自結獲利，14家金控累計稅後純益近3,395億元，年增7.83％；另外，11家銀行也有不錯表現。

金控全年獲利攻歷史次高 選股挑低檔區、看殖利率

原本以為美國升息將會告一段落、甚至開始降息，但今年升息趨勢不變，且第四季仍可能再度升息，使得銀行或銀行為主的金控受惠於利差持續擴大、獲利亮眼。

其中兆豐金（2886）主要受惠旗下兆豐銀在放款之外，債券交易與換匯交易的收益也大幅增加；加上去年衝擊獲利的防疫險理賠影響已大幅降低，帶動獲利大幅成長。累計前三季稅後純益年增率高達97.9％，EPS（每股稅後純益）為1.92元。

至於壽險型的金控，去年因海外債券投資評價損失的衝擊，今年已經緩和很多，即使九月起公債價格又開始下跌，但從九月獲利來看，影響不大。股海老牛認為，這和壽險公司已做好部位調整如提高短債比重，以降低衝擊有關。

國內兩大壽險金控富邦金（2881）與國泰金（2882），受惠今年來股市表現不錯，投資收益比去年大幅增加。此外，前三季全球債市也相對穩健，減低了提列跌價損失的衝擊；兩家金控前三季獲利高居全體金控冠亞軍。

以上因素，造就了今年金融股的高成長，以目前公布的數字與趨勢來看，股海老牛認為，全年金控稅後純益可望突破4千億元，挑戰歷史次高。

至於如何選股，股海老牛除了列出前三季已經賺贏去年的8家金控與銀行（如附表），並提供兩個方向。首先是估算股利與殖利率、找存股標的。以目前利率環境來看，殖利率（現金與股票合計）達5％應該是基本的要求。不過並不急著現在就找標的，而是等到12月初、金控公布前11月獲利時，再開始推估全年獲利並布局。

股海老牛解釋，每年12月是金融業調整獲利的月分，例如打銷呆帳、認列匯兌損益等，除非年底出現突發重大利空或匯率大幅波動，否則每年12月的獲利差異不會太大。因此他會用前1年12月的數字加上今年前11月，以「近12個月獲利」估算全年獲利。接下來再參考過往5年的平均配息率，預估可能的股利與殖利率，選出適合的股票。

第二個方向則是找出獲利不錯、股價卻處於長線低檔區者。例如去年底股價一度跌到10年線的國泰金；或像目前還在年線附近的玉山金（2884）、國票金（2889）等，目前買進、中長期持有的風險並不大。

不過，近年來高股息ETF盛行，今年又因搭上AI題材，漲幅遠勝金融股，加上金融股今年竟然出現「股利歸零」的窘境，愈來愈多存股族都想知道，該不該從金融股轉存高股息ETF？

對此，股海老牛比較兩者的優缺點，他的結論是：比起存單一金融股，存高股息ETF的確擁有一些優勢，但在他本人的投資組合中，仍維持部分金融股的存股，理由是金融股仍有三大吸引力。

高股息ETF優勢明顯 金融股仍有三大吸引力

首先，當大盤處於空頭或個股遭遇重大利空時，股價往往大跌甚至超跌，這正是長線買進的好時機；但高股息ETF比較不會出現這種超跌買點。

其次，多數金融股會配發股票股利，長期累積股票股利可持有更多股數，間接提高投資報酬率。股海老牛以玉山金為例，假設16年前買進一張，且每年參與除權息，至今持股已經變兩張以上，「即使股價不變、加計現金股息，報酬率早已翻倍又翻倍。」

最後，金融股不同次產業的獲利有其規律性，例如在升息循環時，就有利於銀行股；若股市、債市多頭時，壽險股連帶證券股通常就表現不錯。能掌握這種規律，在選股與買賣時機上就多了些勝算。

股海老牛建議，剛入門或想追求穩定現金流收入的投資人，可以高股息ETF為主；對景氣、買賣點掌握度較高的專業級投資人，可挑選金融股長期投資。

文／唐祖貽