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今年iPhone新機最大特點是「印度製造」第一次上市，是蘋果公司重置全球供應鏈的重要里程碑；而蘋果對手之一的韓國三星，智慧手機主要生產基地落腳越南。印度和越南已成為全球製造走向區域分散的二大首選地點，且從亞洲金融市場來看，除台、日、韓之外，印、越股市是今年以來唯二大盤指數仍維持正報酬的市場，因為法人投資者看的不只是今天的收益，更要追求明日的高倍報酬。

印度、越南龍鳳雙星 亞洲市場潛力大噴發 feat.富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美

印度、越南龍鳳雙星 亞洲市場潛力大噴發 feat.富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美

跨國企業全球布局，分散風險擺當前，同樣有豐沛勞動力的印度成為「中國+1」策略的首選，而供應鏈重組後的區域化發展，越南也跟進成為國際科技大廠的海外生產重鎮。今年iPhone新機最大特點是「印度製造」，蘋果已讚揚印度將成為下一個重大營收成長來源；Google智慧手機Pixel 8之後也預計將與印度的海內外供應商合作，在當地生產手機，預計2024年上市。韓國三星手機的主要生產基地，早已不是中國大陸，而是越南的太原省，主要提供北美和歐洲等市場。印度、越南的外資直接投資近年排名全球前列，為的都是搶先競爭對手、掌握未來的成功機會。

本集節目邀請富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美Connie，帶領聽眾細看亞洲市場的變化，並認識印度和越南在金融市場的角色。

富蘭克林投顧研究部分析，印度是新興經濟體中，經濟成長最快速的國家。中產階級收入顯著增加，又結合稅務改革吸引外資進駐，快速帶動銀行業受惠。今年以來印度股市表現排名亞洲第四，類股成份比重約為金融24％、資訊科技20％、能源11％、原物料10％、消費必須品9％、消費8％。由於受到外資青睞，印股的預估本益比已達21倍，遠高於新興亞洲的平均12倍。然而印度長期貧富不均，金字塔頂端5％的富豪們，掌握印度逾60％的財富，也成為印度未來發展不得忽視的風險。

三星挑中越南作為製造基地，吸引很多越南人學習韓語，為的是能進入三星工作，當地中小企業也偏愛作三星的下包商，在當地形成小韓國。Connie指出，按金融市場的分類，越南身為「邊境市場」的龍頭，印度則是「新興市場」的明星，二國皆具有極大的發展潛力。尤其印、越政府積極推動產業升級，投資重心多放在科技產業，未來勢將融入以日本、台灣、韓國為主的東亞科技供應鏈！

邊境市場除了龍頭越南之外，後面尚有菲律賓、中東、非洲等國。Connie認為，相對於新興市場，邊境市場規模較小、發展程度較低、外資開放程度較嚴、平均所得較低，但整體成長率較快。市場上少有研究分析涵蓋到邊境市場，外資在當地資本市場持有比重較低，實際上邊境市場有著強勁的活力，成長潛力可能正被低估，依預估本益比而言，邊境市場的價值投資面頗有吸引力。