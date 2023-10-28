凱基銀行首創電商收單AI偵測機制

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凱基銀行風險控管再升級，首創以商戶AI監理科技偵測網路商戶違規及欺詐，透過AI人機協作打造收單業務的監理科技，有效篩檢出可能產生風險的不合規網路商戶，可避免消費者誤買非法、盜版及有爭議的商品或服務外，同時亦能盡到金融機構洗錢防制、反資恐的責任，期盼能從消費端的預防盜刷到線上商戶的管理，建構更便利、更安全、更有保障的信用卡支付生態環境。

凱基銀行自去年推出AI盜刷預防系統，有效「事前阻斷」跨境支付的盜刷，深受國內外專業機構及社會大眾的肯定，為讓線上支付的風險控管網絡更加完整，凱基銀行進一步從保護消費者免於被盜刷的憂慮，更延伸到保護消費者免於誤入不合規商戶並保護代收代付業者，首創以商戶AI監理科技偵測網路商戶違規及欺詐。

凱基銀行表示，根據經濟部統計資料顯示，近年電商購物浪潮興起，加上Covid-19疫情加速實體消費行為轉為線上，2022年臺灣零售電商銷售量相較於疫情前成長約71%。凱基銀行觀察到目前國際上在收單商戶的管理上，網路商戶相較於實體店家，網站內容或是商品品項可以隨時更換且不易察覺，因此若是網路商戶販售不合規的商品，如：盜版精品、菸草設備等，或是營運模式牽涉到色情、賭博、毒品、武器等犯罪行為時，可能讓收單機構或代收代付平台業者面臨品牌商譽、專利侵權爭議或違反當地政府法令規定等法律訴訟，影響業務和財務損失，甚至可能導致國際卡組織的鉅額裁罰。

凱基銀行因應網路商戶的無遠弗屆、隱匿性以及日趨複雜的線上交易模式，將成為收單機構及代收代付平台業者管理網路商戶合規與欺詐風險的最大痛點，今（2023）年領先業界導入收單業務合規暨欺詐AI偵測系統，應用AI、機器學習及大數據等新興科技，並透過網路商戶的網站巡檢、文字爬蟲技術及全球巨量網路資訊蒐集，偵測網路商戶的可疑違規行為。自今年7月導入後，完成首波數千家網站的偵測掃描，針對不合規的網路商戶進行違規商品下架或解約，協助代收代付平台業者主動預防潛在的國際組織鉅額罰金超過新台幣5億元，成效斐然！

凱基銀行積極落實「值得信賴」及「以客戶為中心」之企業價值，期許成為支付工具的風險管理專家，未來持續強化信用卡刷卡及支付風險管理，提升客戶使用體驗，並應用AI、機器學習及大數據等關鍵技術，打造良好的風險控管解決方案，並建構更便利、有保障的信用卡使用者體驗及更安全的支付生態環境。