芙彤園Blueseeds獲淨零標章綠級 承諾實現淨零

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台灣永續企業芙彤園Blueseeds在25日宣布，透過全面的溫室氣體排放盤查，並經TUV第三方查證，積極承諾於2025年實現辦公室據點的淨零目標，以進一步鞏固其零人工化學添加與低碳產品的承諾。此舉亦契合聯合國永續發展目標，特別強調支持SDG6潔淨水資源、SDG12負責任的消費與生產，以及SDG13氣候行動目標。

台灣永續能源研究基金會與台灣淨零行動聯盟聯手舉辦了「淨零標章」的頒證典禮。該標章的宗旨在於鼓勵企業從「承諾」邁向「達成」，積極推動淨零行動。芙彤園及其他19家企業榮獲綠級標章，率先承諾在2025年實現辦公室據點的淨零目標，成為整個產業的典範。

芙彤園Blueseeds的創辦人詹茹惠再次強調公司與環境共好的使命，並積極實施多項減碳措施。這些措施包括逐步採用再生材料以減少塑膠瓶器的碳足跡，以及在辦公室中使用LED燈管和採用感應燈具等節能措施，以實際行動應對氣候變遷。

Blueseeds持續以行動體現了對地球的堅定承諾，並為其他企業提供了可借鑒的範本，共同實現更加環保的未來。短期目標繼續扎根於台灣，作為企業/政府/校園的「ESG Solution Provider」配合客戶需求，制定富有彈性的 ESG 方案。並且在 B2C 面向，透過品牌價值及產品力，影響大眾的日常香氛、洗沐選擇，通過民眾有意識購買環境友善商品，守護人體、土壤及水源。中長期目標將品牌打造為「東方的普羅旺斯」，透過台灣香草產業鍊，成為台灣知名香氛洗劑品牌，在新加坡、歐美等地，尋找合適的經銷商，發展外銷事業，將ESG的精神在國際各地實現。