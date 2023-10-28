群聯等15檔黃金交叉 可望成為年底投資明燈

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15檔黃金交叉 中線看漲

全球經濟及政治利空反覆測試，拖累台股指數跌破前低16,202點，並在16,073點止住反彈。法人認為，行情在利空淬煉下趨勢更為明朗，低點已不遠，周、月KD呈現黃金交叉中長多的祥碩、群聯等15檔為布局方向。

永豐投顧總經理李學詩指出，相較其他國家股市，台股具備韌性，台積電法說會給與市場一劑強心劑，庫存已見改善且有即將落底跡象，美國重量級大廠如英特爾、亞馬遜也有不錯產業訊息，惟外在環境環繞眾多利空，美國針對中國大陸的AI禁令使得台股上攻壓力不小。

展望台股，依台新投顧、統一投顧等選股建議，挑選周、月KD黃金交叉、近一周三大法人買超的個股，有百元以上高價股的祥碩、群聯、漢唐、昇達科，與10元低價股的誠美材、中石化等。

台新投顧副總經理黃文清認為，台股從17,463波段高點回落，今年熱門股AI進入劇烈的股價修正期，雖然本周指數已失守前低，投資人信心潰散，但仍有不少個股高檔震盪，呈現多方趨勢，有望成為年底到2024年的投資明燈。

例如IC設計的祥碩，受惠AI趨勢及微軟Win10於2025年停止更新，PC市場可望於2024年成長，有利祥碩營運獲利；群聯有三大利多為NAND價格走勢向上、NAND控制晶片與儲存模組方案增溫及積極布局AI領域，年底前將會推出AI應用的SSD產品。

電商起家的保養品廠商軒郁，今年取得「阿原YUAN」45％的股權，從7月計入財報後股價表現突出，近期廣告主打m2超能膠原飲，有望在年底購物節中貢獻獲利。

昇達科受惠美系客戶的低軌道衛星計畫明確，預計六年發射3,200顆低軌道衛星計畫，法人看好2024年後昇達科的營運持續成長；同時兩大電信商併購案結束後，基地台建置需求顯著回升，昇達科射頻天線與行動回傳業務從谷底回升。

法人表示，台股在國際股市中跌幅相較輕微，只要國際股市出現止跌訊號，呈現利空不跌，台股年線將有守，低點不遠。

（相關新聞見A3)