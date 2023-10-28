明年配息看旺 金融股「黃金進場時間」到

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台股「搶金」時機已至。台股27日上揚60.87點，金融指數上揚13.53點，收在1,605.46點，漲幅0.85％，優於大盤。法人評估，金融類指數近期回到1,590點區間下緣，政府基金若再有護盤措施，或將成為政府基金撐盤標的，來到區間下緣，可留意逢低進場時機。

公股銀主管直指，近期金融股雖下挫，但也帶來未來殖利率拉高的效果，以長線角度來看，買進金融股的「黃金進場時間」已到。

以周線來看，台股本周下挫1.86％，同期金融股指數僅下挫0.76％，表現持穩，且開始持續築底，扮演撐盤中流砥柱。27日漲幅領先的均為基本面支撐的個股，如上海商銀漲2.56％、兆豐金1.51％、統一證1.42％、富邦金1.17％、彰銀1.17％、中信金1.02％、華南金0.98％。

另，近期衝擊金融股價的不能用老本配息政策，法人評估，去年因債券殖利率飆升，金控其他權益產生鉅額評價損失，導致盈餘分配時需提列大量特別盈餘公積，部分金控採用資本公積配息。

上市金融保險股27日漲幅領先個股

多數金控帳上未分配盈餘皆充足，有多家金控前三季獲利逾去年全年，以前三季獲利估明年配息皆有望優於今年，目前配息法案尚未定調，要關注後續決策。持續看好明年配息較無疑慮的金控，有兆豐金、中信金、富邦金及國泰金。

金控研究部門分析，2023年下半年至2024年放款動能漸增，明年SWAP收益將逐步減少，看好今年獲利來源較不依賴SWAP收益、獲利能力佳且明年發配股利機會高的銀行，銀行股最為看好中信金。

壽險目前受台美利差及新台幣匯率所致的避險成本及匯兌利益影響大，預期目前壽險金控變數大於非壽險金控，但考量到明年將進入降息循環，看好壽險金控雙雄富邦金、國泰金。

主因兩家金控的壽險手握大量低成本債券，明年有望享股債雙資本利得，且兩家金控的銀行部份及信用卡手收動能皆強勁。

（相關新聞見A3）