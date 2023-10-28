擺脫連十藍 9月景氣燈號轉黃藍燈

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近1年來景氣對策信號變化

國發會27日公布9月景氣對策信號綜合判斷分數為17分，月增2分，燈號揮別連續十個月的「低迷」藍燈，轉為代表「轉向」的黃藍燈。國發會表示，景氣回升趨勢已確立，但復甦進程有別，震盪未完全排除，短期波動在所難免。

國發會經濟發展處副處長邱秋瑩表示，9月景氣燈號亮出黃藍燈，意味景氣正從谷底的藍燈往上走，轉折過程景氣可能不是很平穩、也會略有波動。美國聯準會仍有機會在12月升息，下月景氣燈號是否再轉回藍燈要觀察。

國發會分析，9月景氣對策信號組成中，景氣領先指標續呈現連續6個月下降，累積下跌2.91個百分點 ；相對的，指標連續六個月上升，累積升幅5.63個百分點，顯示國內景氣逐漸改善，但仍須觀察後續變化。

受惠AI商機及科技新品備貨需求挹注，9月出口燈號轉為綠燈，生產、銷售減幅持續收斂，製造業營業氣候測驗點轉為黃藍燈；內需部分，勞動市場維持穩定，零售及餐飲業營業額雙創歷年同月新高，顯示消費動能穩健。

針對外界指出景氣處「不均衡復甦」，邱秋瑩坦言，不同產業回升進程先後有別，如製造業的供應鏈上下游也會有時間差，這是部分廠商不樂觀的原因。

國發會認為，AI等新興應用加速擴展，消費性電子產品邁入年底銷售旺季，可望挹注出口動能；半導體廠維持先進製程投資，綠電設施持續建置等，有助激勵投資。另就業情勢穩定，明年基本工資調升，消費動能可望延續。

邱秋瑩也強調，出口會愈來愈穩健，但全球通膨反覆，歐美升息遞延效應發酵，加以地緣政治風險升溫，對全球經貿影響仍須關注。（相關新聞見A4）