美9月核心PCE年增3.7% 物價壓力減，強化年底前不升息預期

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美國PCE物價指數年增率變化

美國商務部27日公布最受聯準會青睞的通膨指標：9月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增3.7％、符合市場預期，創下2021年5月最小增幅，凸顯美國物價壓力正逐漸減弱，強化聯準會（Fed）年底前利率將按兵不動預期。

扣除高波動的食品和能源項目，9月核心PCE年增3.7％，較前月修正後的數據3.8％放緩，月增率為0.3％、符合市場預期，較8月的0.1％增幅加速。9月整體PCE物價指數年增3.4％、也與預期及前月修正後的3.4％增幅相同。月增率為0.4％，略高預期的0.3％，與前月持平。

美股27日開盤漲跌互見，道瓊工業指數下跌0.14％、標普500與那斯達克指數分別上漲0.29％與0.92％，傳出財報利多的英特爾與亞馬遜股價開盤後各自強漲逾6％與5％。美元指數則走低0.22％到106.39。

據芝商所FedWatch tool最新動向，交易員押注Fed在11月與12月例會維持利率不變的機率高達94.2％與75.4％。

另，美國9月個人消費支出、結果意外月增0.7％、遠超前月的0.4％增幅，佐證日前GDP報告顯示美國民眾消費力道依然強勁不減趨勢。民眾消費支出高占美國經濟活動的逾三分之二。

然而同期個人收入月增0.3％、較前一個0.4％增幅放緩，外界質疑強勁的消費支出動能是否可持續下去。（相關新聞見A5）