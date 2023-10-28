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甫卸任七個月的前中國國務院總理李克強突然心臟病發辭世，舉世震驚。他是中國歷任總理中，唯一擁有北京大學經濟學博士學歷，而且是在北大就讀期間就躋身共青團核心，獲得黨一路栽培到總理大位的菁英。李克強卸任後雖然極為低調，鮮少現身公共場合，也從未公開對當前經濟局勢做任何建議，但是他無疑是對中國經濟最了解的專家。

李克強主掌中國經濟大計前後長達15年，從2008年3月當選為排名第一的國務院副總理，協助時任總理溫家寶擬定重大經濟政策，2013年升任國務院總理，2018年連任直至今年3月卸任，長達15年的時間站在中國經濟最前線，在全球經濟劇烈變動下，帶領中國GDP擴張到僅次於美國的全球第二大經濟體，肩負14億人民走向全面小康的重責大任，還要推動經濟結構性改革，處理改革開放30年積累的貪腐與泡沫，李克強堪稱是中國經濟穩定的定海神針。

鄧小平推動改革開放後的歷任總理，有趙紫陽、李鵬、朱鎔基、溫家寶、李克強，以及今年剛接任的李強。李克強雖然擁有最高的學歷，指揮隊伍最整齊的專業官僚團隊，他個人更是黨一路栽培、幾乎沒有重大爭議的領導人，但他刻意抹去政治色彩，既沒有李鵬爭搶大位的企圖心，也不像朱鎔基展現一言九鼎的經濟沙皇氣勢，更鮮少像溫家寶那樣在眾人前作政治表演。

在他第二任即將交棒前特別低調，將鎂光燈提早移轉接任的李強，與提拔他的國家主席胡錦濤同樣，裸退為一介平民。

不過，李克強無疑是歷任中國國務院總理中，面臨最大挑戰、最大波動、且在隨時爆發的金融風暴威脅下，帶領中國經濟度過重重危機，進而確保社會安穩、確保共產黨執政，他的貢獻，當然有待歷史學家來論證，然而從經濟金融的層面來看，李克強的貢獻極可能是超越歷任總理的第一人。

李克強在2008年3月出任國務院第一副總理，當年9月就遇到席捲全球的金融海嘯，中國房地產已經大漲超過七年，北京上海等一線城市平均房價從一平方米約4,000千元人民幣，暴漲四倍到約兩萬元人民幣，浸在泡沫裡的房地產與金融體系在金融海嘯風暴下岌岌可危，李克強協助總理溫家寶，推出高達四兆人民幣的救市政策，連同地方政府總共放水高達13兆人民幣，成功帶領中國經濟安度風暴，卻也埋下更大的泡沫危機。

2013年李克強接任總理之後，大力推動棚戶區的改造，訴求以人為核心的「城鎮化」，成為他形塑中國經濟的起手式，更強化了金融海嘯全球復甦後的財富效應，持續積累的財富將中國股市推到高點。在2015年6月上證指數創下5,178點後，隨即觸發強烈賣壓，七個月後的2016年元月跌至2,638點，幾乎腰斬，李克強扛起拯救股市崩盤的重任，也開啟一連串的金融產業整治運動。

中國經濟歷經30餘年的改革開放，積累大量的貪腐與結構性的問題，結構性改革就成為李克強總理任內最重要的工作，習近平與李克強在2015年定調「供給側結構性改革」的經濟方針，藉由去槓桿、去過剩產能、減少貨幣放水、讓過度刺激中國經濟藉由時間與政策，轉換為更為多元與健康的結構。

在調結構過程中，李克強無可避免觸及中國經濟發展的核心動能，除了收縮各地方政府過度投資的鋼鐵、煤礦、水泥、石化等企業，直接斬斷各級地方政府的利益，更將改革的大刀砍向最有創新動能的互聯網、補教產業等，李克強斬斷由日本軟銀孫正義主導的互聯網生態圈，收回由國家與黨全面掌控，但是也付出大量的失業與創新動能減緩的龐大代價。這也印證了李克強所說「改革進入了深水區，的確是因為它要觸動固有的利益格局。現在觸動利益往往比觸及靈魂還難」的名言。

在國務院總理後期，李克強一方面要處理惡化的中美關係，挺過貿易戰、科技戰的層層攻擊，還要繼續推動與習近平聯手提出的「中國製造2025」願景，同時以庖丁解牛的細膩手段處理中國恒大、碧桂園等地產巨頭天文數字的倒債危機，在新冠疫情肆虐的三年期間，更要在防疫封鎖下維持經濟增長與社會安定。

永遠堅守老二角色、支持習近平領導的李克強，領導中國經濟度過15年的狂風暴雨，如今中國經濟再度走到拐點，繼任的李強總理拚經濟的政策應出盡出，習近平11月中旬也將前往美國舊金山與美國總統拜登舉行領袖峰會，美中對立轉軌緩和，如果中國經濟再度展現新局，那應該就是李克強任內銳意改革的成效展現了。