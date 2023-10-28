李克強謝幕 改革大業抱憾

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李克強小檔案

李克強總理任內經濟成長率暨大事紀

今年3月大陸「兩會」期間，大陸前國務院總理李克強發表任內最後一次政府工作報告，這場「告別演說」只用了一小時，但獲得全場32次掌聲，讀完最後一句掌聲更達37秒。會議結束後，大陸國家主席習近平起身與李克強簡短握手。未料半年後，李克強於上海驟逝。

李克強26日晚間突發心臟病，經全力搶救無效，終年68歲。中共中央與大陸政府當晚發表正式訃告，稱呼李克強為「卓越領導人」。

追溯2013年3月接任國務院總理時，李克強首度與中外媒體見面時高呼，「改革貴在行動，喊破嗓子不如甩開膀子」、「觸動利益比觸動靈魂還難」等名句，之後提出持續發展經濟、不斷改善民生、促進社會公正三大施政目標，首秀贏得外界肯定。

李克強是1977年大陸恢復高考後首批北京大學法律系的學生，擁有北大經濟學碩士及博士學位，期間師從主張改革開放的厲以寧等知名學者，為大陸迄今歷任總理學歷最高者。

學者形象濃厚的李克強被視為中共體制內的溫和改革派、「專業治國」的典型，仕途由共青團起家，先後主政河南、遼寧分別為農業及以國企為主的工業大省。他一路從最年輕省長、最年輕省委書記晉升到最年輕副總理，擔任國務院總理後，與習近平組成「習李體制」，在經濟大政上輔佐習近平，當時大陸已告別令世人驚豔的經濟兩位數成長，面臨的是「四萬億（兆元人民幣）」政策留下的後遺症、美國經濟下滑與歐債危機等挑戰。

上任後他提出「放管服」概念（簡政放權、加強監管、優化服務），力挺民營企業，「克強經濟學」一度成為顯學。2015年他提出「大眾創業、萬眾創新」，鼓勵青年與科技人才創新創業，騰訊、阿里巴巴等民企蓬勃發展，大陸網科實力迅速崛起。

習李關係在2016年左右發生變化，雙方對大陸經濟發展方向與如何看待民企定位的態度不一，習近平的「財經大掌櫃」中財辦主任劉鶴與國務院經濟論戰時，主張改革優先，長痛不如短痛，與李克強主張的「促增長、緩改革」形成鮮明對立，外界稱為「南北院之爭」。

同年，中共十八屆六中全體會確定「習核心」地位後，加上習近平透過中央財經領導小組與中央全面深化改革委員會，進一步弱化國務院功能，李克強成為外界眼中「最弱勢的總理」。

新冠疫情期間，習李經濟理念矛盾愈發浮現。2020年10月阿里巴巴創辦人馬雲批評金融體系的談話觸怒高層，大陸官方嚴厲整頓民營經濟，「國進民退」蔚為風潮。2021年中共提出全面脫貧、共同富裕，李克強卻提到大陸仍有6億人每月收入僅人民幣1千元。就連疫情期間民生凋敝，中共高層採取封鎖邊境的清零政策，李克強不斷要求官員須提振經濟，預防疫情對就業的衝擊。

昔日「專家治國」憧憬，隨風而去。2022年3月李克強最後一次的總理記者會坦言，國際形勢複雜多變，國內矛盾和困難疊加，但疫情給經濟帶來嚴重衝擊是最大的挑戰。他說：「我們志不求易、事不避難、行不避險，盡了最大努力。」揮手告別政壇與塵世的李克強，留給世人經濟大業未竟改革的遺憾身影。