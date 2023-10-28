支持市場自由 曾獲國際期待

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大陸前任二把手李克強驟逝，震驚國際社會。英語流利、具有經濟長才的李克強，專業形象突出，在上任初期曾被受國際間期待，盼他能推動中國經濟走向更開放的改革。

華爾街日報27日評論，在與李克強關係密切的知情人士眼中，他是一位經驗豐富但言行謹慎的政治家，支持市場自由化，不過更多的是出於實用主義考慮，而不是意識形態。文章提到，年輕時，他在聲名顯赫的北京大學研習法律，之後師從一位著名中國經濟學家，攻讀經濟學博士學位。這位經濟學家因倡導鄧小平的市場改革議程以及將國企私有化而廣為人知。

近年來，中共政局的變化，外界多半評論他處處受到掣肘，有志難伸，因而成為「最弱勢總理」。華盛頓Stimson中心主任Yun Sun認為，李克強過去曾被外界視為改革派的代表人物。不過在擔任總理的10年期間，中國許多政策出現倒退。澳洲國立大學政治科學家Wen-Ti Sung則表示，李克強也許會因為自由市場與窮人的代言人，而被後世銘記。這段談話背景是，李克強曾在2020年「兩會」記者會上，直言中國還有6億人月收入只有1,000元人民幣，這段直白談話也引發中國全國熱議。

與大陸前兩位國務院總理朱鎔基或溫家寶相比，李克強上任時更為國際間所期待，因這意味著中國做為全球第二大經濟體，政策上有可能更加開放。曾有人評論，他未必是個強悍有力的政治家，但幾乎所有公開表達，總和法治、市場經濟、簡政放權緊密聯繫在一起，令人印象深刻。