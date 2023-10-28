聯發科天璣9300 直球對決高通

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聯發科執行長蔡力行於27日法說會上率先透露新一代旗艦晶片天璣9300終端產品將於年底前上市。蔡力行強調，運算能力的提升、邊緣AI的普及以及汽車半導體內容的增加，皆為聯發科技提供強勁的成長機會；競爭對手高通搶先發表Snapdragon 8 Gen3，打響AI手機戰火，高通產品管理副總裁Ziad Asghar表示，期待競品的出現，雙方將以數據一決雌雄。

聯發科為目前極少數擁有將邊緣AI整合至單晶片能力的公司，並廣泛支援各類主要裝置的邊緣AI。蔡力行指出，旗艦晶片天璣9300進一步提升CPU和GPU性能，並配備為運行生成式AI的大型語言模型的強大AI處理單元（APU），近期更領先業界展示在手機上運行70億個參數的大型語言模型能力。

與國際聯盟持續深化合作上，聯發科除與輝達在智慧座艙及自動駕駛解決方案，近期雙方更將大舉進軍PC市場，其中，將以聯發科系統單晶片（SoC）和輝達圖形處理器（GPU）打造最強CPU。

高通也有同樣布局，高峰會上強勢發表Snapdragon X Elite，搶先進入AI PC市場。Ziad Asghar指出，高通各項AI平台已臻完備，其中AI手機元年，隨著Snapdragon 8 Gen 3推出，已正式打響。AI PC也將會於明年中，啟動換機潮，在AI PC和AI手機率先成為領先者；Ziad也期待競品的出現，聯發科是可敬的對手，實力不容小覷，進入AI世代，將以數據處理算力為王。

雙方競爭於第四季進入白熱化階段，但可以肯定的是，兩邊皆看好AI世代發展為大趨勢，並且積極備戰。蔡力行更直指，先進運算、下一代無線及有線連結、高速數據傳輸，以及邊緣AI等關鍵技術，將為未來持續成長之關鍵。

Ziad認為，生成式AI將徹底改變AI和人的互動方式，隨著大模型逐漸支持多樣態，生成式AI將越來越具備人的特徵，也將帶來更智慧和個人化的互動體驗，更接近人與人的互動體驗。