擴產iPhone 和碩印度租廠備戰

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和碩自2018年來全球布局狀況

和碩印度清奈廠於去年9月底順利投產後，今年以來亦已著手新產能的擴增。27日和碩公告再於印度取得租賃廠房之使用權，依過往建置產能的時程預估，俟相關機器設備進駐後，最快明年年中可望加入投產。

法人認為，和碩目前位於清奈一廠的產能稼動率，隨著其iPhone生產的良率加速提升，效益可望逐步浮現。配合客戶端擴大「印度製造」的生產策略，法人預期和碩持續加碼印度產能，將有助於在地製造成本的進一步下降，可望為毛利率帶來正面效益。

因應客戶生產布局策略，和碩於2021年第一季上旬正式落腳印度，並取得位於清奈的Mahindra World City工業區中，近1.19萬坪的土地建置新廠，去年第三季底正式投產，目前產線皆以智慧型手機為主，尚未擴及其他產品線。而此回取得的新租賃廠房，即位於和碩既有廠區旁，廠房面積約達8,697.82坪。

恰逢緯創將印度iPhone廠出售給TaTa集團的交易，正式拍版定案，TaTa集團擴大「印度製造」下一步動向也再受矚目。尤其基於印度政府不斷向蘋果釋出，要求其轉移產線至印度，蘋果會否再依循先前「授意」立訊集團收購緯創位於昆山的手機產線，進一步推進TaTa也向和碩洽購其印度的iPhone產線，成為關注焦點。

不過，和碩近一年來持續加碼在印度投資，依其自2020年第四季設置印度子公司、接續購地建廠投產，再到目前擴增二廠產能，估算其在印度投資總額已達約27.5億美元左右。和碩董事長童子賢日前對營運展望釋出樂觀看法，看好智慧手機市場每三到四年換機潮，另手機新品效率持續提升，也可望促成消費者購買意願加溫，預期自9月起，直至10、11月，市場消費力道均可望較第二季的低潮期回溫許多，樂看秋季將為智慧手機市場需求的高峰。