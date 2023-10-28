退出蘋鏈 緯創印度廠1.25億美元 賣TaTa

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琢磨將近一年，緯創印度廠售予TaTa集團一案終於定案。緯創董事會27日決議通過，暫定以1.25億美元、約合新台幣38.88億元，將其印度廠、即印度子公司Wistron InfoComm Manufacturing（India）Private Ltd.（WMMI），100％股權全數出售給TaTa集團。

該交易的拍板定案，也代表緯創已全面退出蘋果iPhone製造，法人多對此給予正面看法，樂估緯創在全面結束iPhone業務後，將對其整體營運毛利率和獲利能力帶來利多效益。預計相關處分損益最快可望於近兩季內認列。

緯創表示，此為因應集團產品策略重塑及全球製造布局之戰略考量，但並未針對單一客戶及產品予以回應。對該案之相關細節，則表示俟雙方後續簽署正式交易文件與相關合約後，未來需依法登記、備案，或取得相關主管機關之核准等進程，緯創將於交易實際完成時，依相關法令規定，另行辦理公告申報。

據了解，緯創為配合蘋果「印度製造」策略，於2015年前後即赴印度布局，首批產能於2017年第二季投產，以低價版的iPhone SE及小尺寸之iPhone為主。後續隨其持續加碼建置印度新廠、加入包括iPhone 12與iPhone 14等機款生產，緯創在印度的iPhone相關產線約有八條。

雖還不能直斷此回出售印度廠，是否就是緯創大改變之一，但法人對緯創先於2020年間、出售位在中國昆山廠區的iPhone廠予立訊集團後，再決議出售印度iPhone廠的決議，多正面以對，認為全面退出iPhone製造後，也意味著緯創擺脫該業務虧損包袱。