11月將迎反彈行情？國家隊護盤 台股靜待5東風

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英特爾、亞馬遜財報利多，高價股信驊、世芯、力旺、緯穎、創意等搶戲及國家隊護盤，台股27日免於破底危機，惟資金觀望追價力道不足，成交量僅2,167億元，是近半年來新低，台股反彈幅度保守。法人認為，等待新台幣升值等五東風利多吹來，11月將迎反彈行情。

台積電法說會的利多激勵股價站上季線，卻因AI禁令、美債殖利率飆升5％及以巴戰爭擴大等利空，台股節節敗退，趁著英特爾、亞馬遜在美股盤後公布財報利多，台股27日終於喘口氣，終場上漲60點收16,134點，免於破底危機，成交量縮減至2,167億元是5月17日以來最低，投資人按兵不動採取觀望，加權指數周跌306點或1.86％，周K連二黑。

法人動態上，昨日仍是外資賣、內資護盤：外資賣超89.87億元，連11日賣超達1,279億元；八大公股行庫買超12.97億元，連11日買超達297億元，投信買超26.27億元，連七買，合計買超194億元。

公股銀行主管表示，觀察連買11天的八大公股行庫動作，即使其中有幾天台股收紅仍是買超，顯示護盤相當積極。

目前為月K連三黑，下周二（31日）將收月線，第一金投顧董事長陳奕光表示，31日關鍵時刻，若收在16,200～16,300點之間，將是月線連三黑，收在16,382點之上，月K將翻紅，國家隊護盤力道將愈來愈強勁，11月將迎反彈行情。

也因全球股市被悲觀情緒包圍，永豐投顧總經理李學詩、康和證券投資總監廖繼弘、陳奕光均認為，台股下方看年線15,817點支撐，要強勁守住，才能維持中長多行情，而等待的五東風利多，包括美債殖利率降、新台幣升值、美股科技股上、以巴地緣政治降溫、台股大盤增量，在此之前行情為震盪整理。