投報率逾3％ 國壽33億拿烏日地

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台中市地政局今年區段徵收配餘地標售結果

壽險業最大「包租公」再度出手搶地。國泰金控27日代子公司國泰人壽公告，以33.05億元拿下台中烏日約5,900坪的素地，將建置辦公室、物流倉儲、旅館及商場，預計五年內開發完成，總坪數約3萬坪，預期投報率可超過3％以上。

台中市地政局27日標售台中烏日高鐵特定區的「產專二」、北屯機廠，及豐富專案等三處區段徵收配餘地，共計20個標案。其中八個標案順利脫標，得標金額共125.43億元，溢價率19.25％。其中，高鐵新站南段產專二土地5,899.5坪，底價25.84億元，每坪約43.8萬元，最終由國壽以每坪56萬元，總金額33.05億元得標，溢價率27.9％，刷新區段地價。

國壽是壽險業今年唯一出手投資國內不動產，7月才以20.4億元買下桃園中壢區約3,260坪的素地，如今又再出手33.05億元，今年共已新增投資不動產53.09億元。

國壽指出，這次投資的台中市烏日區土地，用途可為辦公、物流倉儲、旅館及商場，該地連接台中科技走廊，交通及區位條件都不錯，且位在高鐵特區，具有交通人口紅利，可穩定推動商業需求，未來當地產業發展及消費需求將陸續浮現，可望提供穩定租金收益。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，國壽拿下的烏日高鐵新站土地，鄰近三鐵共構的站區核心，且產專二土地的用途廣泛，可規劃企業總部、購物中心、會展中心，及物流園區等工商不動產，與國壽近年廣建物流園區收租的投資方向契合，加上該筆土地可享15％的整體開發獎勵，未來又可望與占地數達萬坪的高鐵娛樂購物城串聯發展，分析因此才受到國壽的青睞。

因看好台中發展潛力，國壽近10年在台中投資不動產金額超過百億元。在烏日高鐵特區買地就投資44.21億元，包括烏日物流共和國30年地上權為5.74億元；烏日自用大樓斥資5.42億元；及這次烏日新站南段是33.05億元，再加上台灣大道土地案79.15億元，總投資123.36億元。