銀行警示帳戶 電支也連動

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金管會精進電支打詐相關措施

金管會再出招，堵住詐騙集團利用電子支付帳戶的金流。金管會近期修正電支業務管理規則，讓「衍生管制電支帳戶」擴大到銀行警示帳戶開戶人的所有電支帳戶，只要銀行列為警示帳戶的同一開戶人名下電支帳戶，也會連帶變成管制帳戶、限制線上交易，預計10月底即可上路。

電支業者指出，電支帳戶若被列為「衍生管制電子支付帳戶」，還是可以入帳，但會管制自動化交易，若要將帳戶中的錢轉出去，就得臨櫃，即電支被列為警示帳戶或衍生管制帳戶後，就會被暫停交易功能、不能提領，要重新臨櫃做KYC及實名認證。

原本電支機構的「衍生管制電子支付帳戶」，只有電子支付機構的警示電支帳戶，金管會近期修正電子支付機構業務管理規則的規定，將電支機構的衍生管制電子支付帳戶，擴大到與一般銀行的警示帳戶連動，電支機構每日也可到聯徵中心查詢銀行的警示帳戶資料庫，進一步管理自家高風險帳戶。

舉例來說，現行某甲在街囗、一卡通開有電支帳戶，若街口帳戶被列為警示帳戶的時候，某甲一卡通的帳戶也會被列為「衍生管制電支帳戶」；新規定是某乙若有中信銀行帳戶變警示帳戶時，則某乙的街口、一卡通帳戶也會被列為衍生管制帳戶，限制電子交易。

聯徵中心9月底時就已調整警示帳戶資料庫，供電支機構每日查詢，所有電支機構在10月31日前要完成相關作業調整。目前國內已有10家專營電支機構及20家兼營電支機構。

「嗶經濟」電子支付（電支）業務，不但開戶簡便，且具有儲值、轉帳、小額支付等多項功能，因此，在國內快速且蓬勃發展，近來也成為詐騙集團利用取財的工具。

據金管會最新統計，8月底電子支付帳戶總使用者已上衝2,570萬人，當月代理收付實質交易款項金額已約148.5億元、國內外小額匯兌金額也約129.3億元、當月收受儲值款項金額更高達約258.9億元。

金管會年初時就開始與內政部警政署、銀行公會及電子支付機構等單位共同研究如何打詐，並祭出四大措施，包括：要求電支業者「分享可疑態樣」、「加強身分驗證措施」、「建立聯防機制」，並「研議修正銀行公會自律規範」等四項因應措施，以減少詐騙案件發生。