警示帳戶通報 半個月近6,000戶

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政府防詐有功，電支警示帳戶明顯下降。金融業者引用警方統計指出，9月銀行、電支的警示帳戶通報數達8,393戶，10月光是上半個月就有5,892戶，其中，銀行占99％、電支只占1％，在金管會各項打詐防堵措施後，可發現電支的警示帳戶通報數已明顯下降。

金管會日前公布，去年底是電子支付遭冒用的最高峰，當時電支警示帳戶高達1,200戶，在手機號碼查驗機制上路後，今年6月底電支警示帳戶只剩100戶，下降幅度達9成。

就9月來看，電支警示戶通報數有187戶，等於半個月有93戶，10月上半旬已下降至79戶。但銀行還是居高不下，9月有8,206戶、10月才半個月就有5,813戶。

電支業者指出，現行電支詐騙態樣主要有二種，一種是詐騙集團騙取民眾的資料去電支註冊會員、開戶，然後再透過綁定民眾的銀行帳號，把民眾的錢提領到電支帳戶，再透過交易洗走錢。另一種則是網路購買電支帳戶作為人頭戶，像目前網路上就有許多社群在收購電支帳戶。

所謂「警示帳戶」是指檢警因偵辦案件需要，通報銀行將存款帳戶列為警示者，一旦遭列警示戶，銀行將會凍結該帳戶，減少被害人損失；而警示戶持有人在其他銀行開立的帳戶，也會被視為衍生管制帳戶，網路轉帳等電子交易功能恐會被暫停。

近三年警示帳戶均以雙位數成長，2020年底警示戶已逾4萬戶、2021年達近6.5萬戶、去年已推升到近9.1萬戶、今年第二季底則正式衝破10萬戶大關，達10萬4,191戶、年增達34％。