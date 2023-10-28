很敢花 10月消費信心飆升

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中大台經中心消費者信心指數變動

中央大學台灣經濟發展研究中心27日發布10月消費者信心指數（CCI）調查，總指數為69.06點，創16個月新高，亦終結連兩月下跌，六項分項指標全部「顯著上升」。其中，投資股票時機升幅最多。

10月消費者信心指數（CCI）全面上揚，背離近期的股市下跌、景氣低迷氛圍，中大台灣經濟發展研究中心執行長吳大任強調，主要受3個因素牽動，一是問卷調查時點，落在10月18到21日期間，剛好跟台積電第三季法說會釋出「優於市場預期」訊息重疊，帶給民眾繼續投資股票的信心。

第二是疫後內需消費強勁，民眾普遍已累積家庭和個人的財富，疫後解封更敢花、敢用，日常每月收入並不是真正決定消費能力。換言之，因為內需消費強勁，暑假期間出門旅遊甚至出國旅行，都讓民眾感受景氣不錯。

第三是新青安專案激活房市剛性需求，國人認同經濟有前景，買房信心如常維持在樂觀態度。吳大任指出，央行、財政部的打房措施，確實把投機或投資客趕出房市，今年第三季以來公股行庫祭出的新青安專案，帶動了房市的剛性需求，民眾主訴自住而買房，且認為有其必要。

他認為，房市剛性需求熱絡，也是民眾對台灣經濟前景是有信心的展現，「未來半年國內經濟景氣」分項指標本月調查結果為81.61點，月升1.61點，和外人看台灣經濟疲弱、衰退，有極大的不同。

不過，吳大任也提醒，台灣9月出口雖然轉正，但部份原因來自去年基期因素。目前美國實際家庭債務數據快速攀高，利率也將高高掛在5％以上更久，這些都會削弱未來美國民眾消費能力，加上歐洲及中國大陸經濟仍然疲弱，顯示作為台灣主要出口地區的美、歐及大陸三大經濟體都有隱憂，台灣出口要走出谷底，還看不到樂觀訊息，要維持消費信心或許只能靠厚底子家產財富。