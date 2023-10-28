SCFI連三漲 收復千點 歐美線11月運價雙漲

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航商紛傳10月底出現滿艙行情，上海出口貨櫃運價指數SCFI在27日應聲上漲近百點，最新報價周漲94.94點或10.35％，一舉收復千點、至1,012.6點，遠洋航線全數走揚，最受矚目的歐洲線每20呎櫃大漲32.36％，地中海每20呎櫃也上漲10.1％，美西線每40呎櫃上漲9.73％、美東線每40呎櫃上漲7.42％。

多家航商、貨代業者透露，航商持續抽船控艙，加上補貨、電商貨、季節性貨量釋出，艙位利用率提升，10月底許多組船都滿艙，運價開始反彈，上不了船的貨順勢移到11月，也為航商11月起歐美線喊漲行動塑造有利氣氛。

貨代業透露，已接獲航商11月1日漲價通知，每40呎櫃美西線上漲約600美元至2,300～2,400美元，漲幅逾3成；美東線上漲400～500美元至2,400～2,600美元，漲幅20％～25％；歐洲線上漲600～700美元至1,350～1,500美元，漲幅逾7成。

這波滿艙行情，除了歐美開始一波零售商補貨、電商拉貨潮，因應雙11、聖誕節等年終採購，更重要是航商加碼抽船控艙。根據Alphaliner統計，截至10月9日，有315艘船舶、近120萬TEU（20呎櫃）閒置，占總貨櫃運力4.3％。

據SCFI在10月27日報價，上海到美西每40呎櫃運價1,916美元，上漲170美元、周漲9.74％；到美東每40呎櫃運價2,361美元，上漲163美元，周漲7.42％；上海到歐洲每20呎櫃運價769美元，上漲188美元、周漲32.36％；地中海線每20呎櫃運價1,221美元，上漲112美元，漲幅10.1％。

目前歐美陸續出貨仍有限，但美國線靠反覆喊漲操作，逐漸達到築底再拉高的護價目標，歐洲線開始跟進，但因新造大船投入多，被認為難度高。

在航商持續控艙下，部分業者研判，到11月中前、還來得及趕上聖誕節等歐美零售商鋪貨，運價有撐，但預期11月中之後需求減緩，運價將修正，從12月中下旬到農曆春節前，傳統上還有一波拉貨需求，傳出航商伺機再漲一波。